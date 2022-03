Trump pozval Putina, naj razkrije umazane informacije o Bidnu

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju, ki je bil objavljen v torek, pozval ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj razkrije škodljive informacije, ki jih ima o družini Biden. CNN ocenjuje, da je s to potezo prosil za politično pomoč največjega ameriškega nasprotnika. V intervjuju za JustTheNews je zatrdil, da sin ameriškega predsednika Hunter posluje z Rusijo in prosil Putina, naj razkrije vse informacije o tem. Ali to drži, še ni znano, niti ni znano, ali ima Kremelj res kakšne podatke o tem. Dejal je, da naj Putin, čeprav ni ravno oboževalec ZDA, pove, zakaj so dali oligarhi dali Bidnovim tri in pol milijona. »Mislim, da ima Putin odgovor na to vprašanje,« je dejal, ko se je navezal na Bidnovo poslovanje z Rusi. »Mislim, da bi moral te informacije razkriti. Mislim, da bi vsi morali vedeti.«

CNN še navaja, da drži, da je sin ameriškega predsednika prejel lepo vsoto denarja za svetovanja v tujini, med drugim tudi v Ukrajini in na Kitajskem, ko je bil njegov oče še podpredsednik. V zvezi s tem poteka tudi preiskava o morebitnih finančnih nepravilnostih. Mediji za zdaj še niso objavili dokazov, ki bi potrdili Trumpove izjave in bi kazali na korupcijo ali na vpliv politike z namenom osebne koristi. Predsednik v preiskavo ni bil vključen, Hunter pa pravi, da bo oproščen vseh obtožb, ko bo preiskave konec.

Posnetek, na katerem Trump prosi Putina za pomoč, je bil objavljen na spletni strani Trumpovega podpornika, ki je v preteklosti že povezoval Bidna z Ukrajino. Posnetek naj bi nastal v ponedeljek na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago.