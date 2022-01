Trump je skušal po porazu ukazati vojski, naj zaseže volilne stroje

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je skušal po porazu na predsedniških volitvah novembra 2020 ukazati vojski, naj zaseže volilne stroje, je v petek poročal portal Politico na podlagi dokumenta iz Nacionalnih arhivov. Trumpov osnutek ukaza vojaškemu vrhu ni podpisan.

Trump je v osnutku ukaza vojski napisal tudi, da je treba imenovati posebnega tožilca, ki bi vlagali obtožnice na podlagi navedb o volilnih prevarah, do katerih bi prišli po zasegu volilnih strojev. Takih in podobnih odmevnih objav bi bilo lahko kmalu še več, saj je vrhovno sodišče ZDA pred dnevi zavrnilo Trumpovo tožbo, s katero je hotel preprečiti predajo dokumentov iz nacionalnih arhivov odboru, ki preiskuje napad na kongres. Nacionalni arhivi so začeli dokumente predajati odboru, od tam pa zadeve curljajo v medije.

Trump vse od poraza na volitvah trdi, da v bistvu ni izgubil, ampak je danes predsednik Joe Biden samo zaradi velikih prevar. Teh mu doslej ni uspelo dokazati, njegovi privrženci pa so v prepričanju, da ne laže, 6. januarja lani napadli kongres, da preprečijo formalno potrditev Bidnove volilne zmage.