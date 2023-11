Tožbe proti jabolčnikom: Applu grozi visoka globa

Se še spomnite, kako se je ameriški Apple konec leta 2017 javno opravičil, potem ko se je razvedelo, da je s posodobitvami operacijskega sistema ios namenoma upočasnjeval delovanje starejših modelov iphonov?

Šlo je za iphone 5, 6, 6S, 7 in SE, in to v primeru, ko so bile njihove baterije skoraj izpraznjene ali izčrpane. Zaradi številnih ogorčenih uporabnikov so se pri Applu odločili, da jim omogočijo cenejšo zamenjavo baterije. Ki pa vseeno ni bila poceni.

Applu grozi visoka globa.

Zaradi upočasnjevanja telefonov

V Britaniji so zaradi upočasnjevanja telefonov sprožili preiskavo, saj da je Apple s svojim ravnanjem kršil več zakonskih določb glede pravičnega poslovanja. In sodišče je odobrilo začetek skupinske tožbe proti ameriškemu podjetju. Če bo skupinska odškodninska tožba zoper Apple uspešna, bi lahko računalniškega giganta doletela zajetna globa, ki bi lahko znašala kar 1,83 milijarde evrov.

To pomeni, da bi lahko bila kazen v Veliki Britaniji precej višja od tiste, ki je Apple doletela v ZDA. Tam je moral Apple plačati skupno odškodnino v višini 470 milijonov evrov. Mimogrede, podobno tožbo je proti Applu vložil tudi zavod Kolektiv 99, ki trdi, da je multinacionalka s sedežem v Kaliforniji z namernim upočasnjevanjem delovanja in zmanjševanjem nabora funkcionalnosti določenih modelov iphonov oškodovala potrošnike tudi v Sloveniji.