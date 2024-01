Tovornjak opremila v slogu slavne lutke (VIDEO)

Ženska za krmilom tovornjaka že tako ni pogost prizor, zagotovo pa nikjer ne ostane neopažena 35-letna Georgeta iz Romunije, znana kot romunska Barbie. Naziv ji je prinesla ljubezen do rožnate barve, v katero se rada oblači, vanjo pa je odela tudi svoj tovornjak. Pred kratkim ji je namreč uspelo uresničiti sanje: kupila si je lastno vozilo in ga, kajpada, preoblikovala v svojem slogu. Rožnati tovornjak in njegova voznica sta postala zvezdi tiktoka, Georgeta na tem družbenem omrežju redno objavlja vedno nove posnetke. Na to, da kljub moškemu poklicu ni pozabila na svojo ženstveno plat, je zelo ponosna.

»Ko sem začela voziti tovornjak, sem si postrigla lase in začela kupovati moška oblačila. Ko sem prvič prišla na delo, mi je nekdo rekel: 'Pojdiva, prijatelj!' Takrat sem spremenila svoj slog. Ženska se mora zavedati, da je ženska, ne glede na poklic. Vedno mora biti urejena,« je prepričana tovornjakarica.

Georgeta je študirala menedžment, delala v različnih trgovinah, poskusila tudi s frizerstvom in ličenjem, vendar se nikjer ni zares našla. Šele vpis v šolo za tovornjakarje ji je razkril njeno življenjsko poslanstvo. V več kot desetletju je nekajkrat poskusila opravljati tudi druge poklice, a se je vedno znova vračala k jeklenemu cestnemu velikanu. »Spoznala sem, da ne morem odnehati, to je kot droga,« pravi.

Od nekdaj si je želela tovornjak opremiti v slogu barbike, vendar je vedela, da ji nobeno podjetje ne bi dovolilo popolnoma rožnate kabine. Ko si je kupila tovornjak, pa so se ji sanje končno lahko uresničile.