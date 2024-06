To trdi izraelska vojska

Izraelska vojska je danes sporočila, da je v Libanonu ubila pomembnega terorističnega operativca. Kot so pojasnili, so Ajmana Ratmo likvidirali v letalskem napadu na območju Bekaa v Libanonu.

Ob tem je Ratmo označila za osrednjega terorističnega operativca, odgovornega za dobavo orožja terorističnima organizacijama Hamas in al Džama al Islamija v Libanonu ter za razvoj teroristične infrastrukture na tem območju.

Sporočili so še, da so ga likvidirali zaradi njegove vpletenosti v spodbujanje in izvajanje terorističnih dejavnosti proti Izraelu v bližnji prihodnosti, pa tudi zaradi njegove vpletenosti v pospeševanje terorističnih dejavnosti proti izraelskim civilistom.

Libanonska tiskovna agencija NNA je pred tem poročala, da je bil v izraelskem napadu v mestu Chiara v zahodni dolini Bekaa, približno 40 kilometrov od meje z Izraelom, ubit en človek. Lokalni mediji so poročali, da je bila žrtev član skupine al Džama al Islamija. Skupina militantov sprva ni podala nobenih komentarjev. Organizacija je tesno povezana s Hezbolahom in Hamasom ter trdi, da podpira boj šiitskega gibanja Hezbolah proti Izraelu.

Od začetka vojne v Gazi prihaja do vsakodnevnih vojaških spopadov med izraelsko vojsko ter proiranskim Hezbolahom in drugimi skupinami v Libanonu. V zadnjem času so se spopadi močno zaostrili, pri čemer sta obe strani utrpeli žrtve.