To so osumljenci terorističnega napada v Moskvi

Teroristi, ki so napadli ljudi v koncertni dvorani Krokus v Moskvi, naj bi s kraja zločina pobegnili z belim avtomobilom znamke Renault. Enega so prijeli, ostali so pobegnili v bližnji gozd.

Ruski kanali Telegram je objavili seznam šestih domnevnih osumljencev terorističnega napada, v katerem je bilo ubitih najmanj 60 ljudi in najmanj 115 ranjenih:

1. Faizov Rivožidin Zokirdžonovič (20.05.2004)

2. Ismoilov Rivožidin Islomovič (25.09.1972)

3. Faizov Muhamed-Sobir Zokirdžonovič (20.05.2004)

4. Nasramailov Makhamadrasul Zarabidinovich Nasramailov (21.07.1986)

5. Safolzoda Šohindžon Abdugaforovič (28.07.2002)

6. Nazarov Rustam Isroilovič (02.01.1995)

Vsi prihajajo iz Tadžikistana. Avtomobil renault symbol, ki so ga posnele videonadzorne kamere, so pred dobrim tednom kupili od drugega Tadžikistanca v Moskvi. Domnevni teroristi so bili registrirani v ruskih regijah Jaroslavlj, Ivanovo in Samara

Videoposnetek, ki ga je objavil preiskovalni odbor s prizorišča terorističnega napada, prikazuje mitraljez v kamuflažnih barvah, pa tudi strelivo, ki so ga uporabljali teroristi, strojnice in naboje.

Preiskovalni odbor je tudi zanikal informacije številnih medijev o odkritju eksplozivne naprave na telesu enega od ubitih v terorističnem napadu.

Telegram piše, povzemajo tuji mediji, da je 300 kilometrov od Moskve v regiji Bryansk policija Moskve in Bryanska poskušala ustaviti avto z domnevnimi udeleženci napada na Korkus. Dvema so odvzeli prostost, dva pa sta zbežala v gozd. Policija jih poskuša ujeti. Vsi štirje so doma iz Tadžikistana. Njihova vpletenost v napad še ni potrjena.

Oblasti so v Moskvi odpovedale vse množične prireditve, načrtovane za konec tedna, ter poostrile varnostne ukrepe.

Napad so obsodile številne države, tudi Slovenija.