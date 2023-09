To plovilo lahko pristane kjer koli (FOTO)

Španija in njeni otoki so med britanskimi turisti izredno priljubljena destinacija in ta bo od leta 2026 še lažje in hitreje dosegljiva. Podjetje Hybrid Air Vehicle oziroma krajše HAV je namreč razvilo prav posebno plovilo, ki nekoliko spominja na cepelin, proizvajalci pa obljubljajo, da v primerjavi z običajnimi letali proizvede zgolj desetino škodljivih izpustov.

V kabini bo bar, tla prozorna.

Ker gre za hibrid, leti večinoma s pomočjo s helijem napolnjenega balona, med letenjem pa si pomaga z aerostatiko in aerodinamiko, dizelsko gorivo je zgolj rezerva in v pomoč drugim načinom letenja, vzletanja in pristajanja. Airlander 10, ljubkovalno so ga zaradi oblike poimenovali leteča zadnjica, v dolžino meri 90 metrov, potniki pa bodo v njem lahko uživali veliko bolj kot v običajnih letalih. Pod balonom bo nameščena prostorna kabina, kjer bodo potniki lahko udobno sedeli, veliko bo prostora, v kabini bo tudi bar, tla pa bodo prozorna, da bodo lahko ljudje uživali v spektakularnih pogledih. Plovilo bo lahko menda vzletelo z vseh mogočih površin in na njih tudi pristalo, vključno z vodno gladino.

Cena izdelave naj bi znašala okrog 42 milijonov evrov, podjetje pa menda načrtuje izdelavo skupno 20 tovrstnih plovil.

Cena izdelave naj bi znašala okrog 42 milijonov evrov, podjetje pa menda načrtuje izdelavo skupno 20 tovrstnih plovil, ki bi poleg na španske otoke leteli še na Balearske in druge otoke v Sredozemlju. Prav zaradi tega, ker airlander ne potrebuje posebne infrastrukture, je idealen prevoznik na manjše otoke, kjer običajno ni letališč, avtomobilov za izposojo ali zanesljive taksi službe, z njim pa bodo lahko dopustniki zdaj pristali kar v neposredni bližini nastanitve.