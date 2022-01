To noč se ozrite v nebo in si nekaj zaželite: čakajo nas prvi čarobni utrinki letos

Prvi meteorski dež v 2022 nas čaka v noči na 4. januar. Za nočni spektakel bo poskrbel meteorski roj Kvadrantidov, ki je aktiven že od 28. decembra, vrhunec pa doseže 3. in 4. januarja. Na nebu bo vse do 12. januarja. Najboljši čas za opazovanje je od 21.00 do 4.30, vsako uro pa je mogoče videti približno 10 utrinkov. Najbolje jih boste videli, če se boste odpravili v naravo – stran od umetne razsvetljave in onesnaženosti. To je lahko tudi odlična ideja, da se svojo najdražjo osebo odpravite na krajši izlet in opazujete zvezdnato čarovnijo.

Radiant Kvadrantidov leži v ozvezdju Volarja (Bootes). Ime roja izvira iz nekdanjega ozvezdja Quadrans Muralis. Ko doseže roj vrhunec, lahko vidimo od 120 do 200 meteorjev na uro. Njihova svetlost ni posebno velika, srednja hitrost delcev je okoli 40 km/s. Ta roj so povezali z asteroidom 2003 EH1, lahko bi bil tudi komet C/1490 Y1, ki so ga opazovali že kitajski, japonski in korejski astronomi pred 500 leti. Vir: Wikipedia

Ne pozabite si nekaj zaželeti

Kot pišejo na sensa.mondo.rs, je vsak utrinek želja, zato si ne pozabite česa zaželeti. Želja mora biti pozitivna, iskrena in iz srca, in če želite, da se uresniči, je ne smete nikomur razkriti. Ne omejujte se na želje, za katere se vam zdi, da so realne. Vse, kar si želite, je mogoče, le če v to resnično verjamete.