»To je verska vojna«: Ranjenih 64 policistov, protestniki tudi nad novinarje (FOTO)

Nemški kancler Olaf Scholz je danes, dan po nasilnih propalestinskih protestih v Berlinu, pozval k strogemu ukrepanju proti antisemitizmu in sovražnosti proti Izraelu. Protestniki so se večkrat sprli s policijo, izbruhnili so izgredi. Policija je pridržala 174 ljudi, več ljudi je bilo ranjenih.

Med protesti v sredo zvečer je bilo ranjenih 65 policistov ter več protestnikov, je sporočila berlinska policija. Policisti so večinoma utrpeli lažje poškodbe.

Gre za »versko vojno«

Napadenih je bilo tudi več novinarjev, ki so jim protestniki očitali delo za »lažnive medije«. Policijski sindikat GdP je izgrede na ulicah Berlina ostro obsodil in jih označil za »versko vojno«. Policija je tako v sredo posredovala proti protestnikom, ki so zažigali smeti in metali pirotehniko, kamenje ter steklenice. V izgredih so bili uničeni tudi štirje avtomobili in kombi.

FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Propalestinski protestniki, ki nasprotujejo izraelski ofenzivi proti Gazi po napadu gibanja Hamas, so se v preteklih dneh že večkrat sprli s policijo. Čeprav so oblasti veliko shodov in demonstracij v podporo Palestincem in proti Izraelu po več mestih v Nemčiji prepovedale, pa se protestniki vseeno zbirajo. V Berlinu se protesti in izgredi dogajajo predvsem v četrti Neukölln, kjer živi velika muslimanska skupnost.