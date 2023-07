Tla so se nenadoma začela premikati: »Zdaj lahko samo gledamo, kako se hiše rušijo« (VIDEO)

Iz ZDA poročajo o pravi katastrofi. Hiše v južni Kaliforniji so se namreč nenadoma začele podirati v kanjon. Vse se je začelo prejšnji konec tedna, plaz pa je že uničil na desetine hiš na območju Rolling Hillsa, ki leži 30 kilometrov južno od Los Angelesa. Tla med hišami so se nenadoma začela premikati in drseti, zato so morali takoj evakuirati 16 ljudi.

20 minut za evakuacijo

V soboto so na hišah in tleh začele nastajati razpoke, prebivalcem pa so dali 20 minut časa za evakuacijo. Prebivalka prizadetega območja Janice Hahn je škodo označila za neverjetno: »Rekli so mi, da ni mogoče storiti ničesar, da bi to zaustavili. Zdaj lahko samo čakamo in gledamo, kako se hiše rušijo.«

Naselje Rolling Hills leži na polotoku Palos Verdes v Tihem oceanu in je znano po svojih luksuznih posestvih in vinskih kleteh. Območje je znano tudi po ranljivosti za zemeljske plazove in mehkih usedlinah.

»Hitro se premika, vsako minuto lahko slišite pokanje, vsaka hiša se premika,« je opisala dogajanje. Lokalni cenilec je ob tem obljubil, da bo ponovno ocenil vrednost uničenih nepremičnin, da bi lastnikom morda znižali davke, mestni svet pa namerava razglasiti izredne razmere, piše Guardian.

Bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo

»Predstavljajte si, da izrežete luknjo v češnjevi piti: vsa glazura bo padla v to luknjo in to se dogaja tukaj,« je dogajanje pojasnil Colin Robins s kolidža Claremont McKenna. »Ne glede na to, ali so zemeljski plazovi sprožili deževje ali smo preprosto prešli točko brez vrnitve, je bilo z geološkega vidika le vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo,« je dejal.

Nekateri sicer domnevajo, da je plaz sprožilo močno deževje, ki je lani in v začetku tega leta prizadelo območje Kalifornije, a natančen vzrok ne bo znan, dokler geologi ne pregledajo tal. Posnetek, ki so ga posneli losangeleški gasilci, tako prikazuje razsežnosti ogromne škode, ki je nastala v naselju. Dovozi do prizadetih hiš so povsem ločeni od cestišča, zrušile pa so se tudi številne strehe in garaže.