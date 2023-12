Tisoče mrtvih rib prekrilo obalo (VIDEO)

Na Japonskem je prišlo do šokantnega pojava pogina rib, ki jih je potem naplavilo na obalo. Pretresljivi videoposnetki mrtvih živali prihajajo s severnega otroka Hokaido.

Okoli 1 km dolga obala Hakodateja je prekrita z mrtvimi trupli sardel in skuš. Kot poroča ameriška tiskovna agencija, lokalni prebivalci česa podobnega ne pomnijo, strokovnjaki pa ne poznajo točnega vzroka, zaradi katerega je prišlo do tako množičnega pogina rib. Kot morebitni razlog navajajo izčrpanost rib, ki naj bi bila posledica bežanja pred plenilci ali pomanjkanje kisika zaradi plavanja v strnjeni jati. Možno pa naj bi bilo tudi, da so ribe nenadoma prešle v mrzlo vodo.

Ker vzrok za smrt rib še ni raziskan, so ljudem svetovali, naj rib ne jedo, vendar se po pisanju tujih medijev opozoril ne držijo.