Težko pričakovana napoved: takšno vreme nas čaka pomladi

Vremenski portal Accuweather je objavil težko pričakovano napoved za letošnjo pomlad za vso Evropo. »Skozi vso zimo so nevihte povzročale preglavice v severnem delu Evrope, vremenoslovci pa pričakujejo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v pomlad. Visoki zračni pritisk nad zahodnim in osrednjim delom Evrope bo odvrnil velik del neviht z južnega dela celine in jih usmeril proti severu.« Območja od severne Irske do Škotske in baltskih držav bodo menda imele nadpovprečno veliko padavin.

Velike skrbi zaradi suš v Španiji in na Portugalskem

Obilico suhega vremena, sonca in visokih temperatur lahko pričakujejo na območju od Pirenejskega polotoka do delov Francije, Italije in obal Balkana. Meteorologe Accuweatherja skrbijo suše na območjih Španije, Portugalske in južne Francije.

Milo vreme v osrednji Evropi, na Balkanu možne nevihte

Osrednji del Evrope lahko pričakuje dokaj stanovitno pomlad, brez daljših obdobij vlažnega ali suhega vremena. Pričakujejo, da bo v severni Franciji, Nemčiji, na Portugalskem in v notranjosti Balkana zapadla povprečna količina dežja za ta čas oziroma nekaj pod povprečno mejo.

V poznejšem delu pomladi, predvsem v maju, lahko na Balkanskem polotoku pričakujemo močnejše nevihte. Takrat naj bi se tudi nekoliko ohladilo (možna tudi zmrzal).