Tega bodo veseli Ukrajinci in Moldavci, pogojno tudi Bosanci, oglasil se je Golob

Voditelji držav članic EU so danes podprli začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, je na družbenem omrežju X sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Unija pa bo pogajanja začela tudi z BiH, ko bo ta dosegla določeno raven izpolnjevanja pogojev za članstvo, so se še dogovorili na vrhu EU.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in moldavska predsednica Maia Sandu sta današnjo odločitev voditeljev članic EU o začetku pristopnih pogajanj z njunima državama pozdravila. Zelenski je odločitev označil za zmago za vso Evropo, Sandu pa je poudarila, da je Moldavija pripravljena sprejeti izziv, ki ga predstavljajo pristopna pogajanja.

Golob: EU glede BiH še nikoli ni bila tako enotna

Evropska unija glede Bosne in Hercegovine še nikoli ni bila tako enotna kot danes, je v odzivu na odločitev voditeljev EU za začetek pristopnih pogajanj z BiH, ko bo ta izpolnila določeno raven pogojev za članstvo, dejal premier Robert Golob. Tako na poti k začetku pogajanj ni več političnih ovir, začela bi se lahko že marca, je povedal.

»To je tisto, kar je izjemno pozitivno sporočilo. Zaenkrat je namreč videti, da za naslednji korak ni več pravih ovir, razen izpolnjevanje kriterijev. Ni pa več političnih ovir,« je povedal Golob. To pa po njegovih besedah pomeni, da se lahko pogajanja marca najverjetneje tudi začnejo.

S tem je svoj cilj dosegla predvsem BiH. Države, ki so jo pri tem podpirale, med njimi Slovenija, pa so zelo zadovoljne, je še povedal premier.