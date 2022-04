Taliban, ki ga išče FBI, pokazal obraz

Talibani so prvič javno objavili fotografijo svojega notranjega ministra Siradžudina Hakanija, sicer enega od najbolj iskanih ljudi na svetu. Ameriški zvezni obveščevalni urad (FBI) denimo ponuja kar deset milijonov dolarjev nagrade tistemu, ki bi jim posredoval informacije, ki bi vodile v njegovo prijetje. Kot pojasnjujejo na svoji spletni strani, želijo Hakanija »zaslišati v povezavi z napadom na hotel v Kabulu leta 2008, v katerem je umrlo šest ljudi, med njimi ameriški državljani«. Zvezni agenti so prepričani, da je Hakani koordiniral in sodeloval v napadu na ZDA, vpleten pa naj bi bil tudi v načrtovanje poskusa atentata na afganistanskega predsednika Hamida Karzaja leta 2008. Talibani so njegov obraz do zdaj skrbno in dosledno skrivali, na spletu je mogoče najti le njegovo risbo, celo FBI je imel na voljo le povsem megleno fotografijo, na kateri je viden le del Hakanijevega profila.

Njegove jasne fotografije ni imel niti FBI. FOTO: FBI

Talibani so njegov obraz na fotografijah vsakič zameglili, tudi še po tem, ko je septembra lani postal minister, da javnosti pokaže svoj obraz, pa se je menda odločil kar sam. V nagovoru ob slovesnosti ob koncu usposabljanja afganistanskih policistov, ki se je je udeležil, je dejal, da želi vzpostaviti zaupanje, da bodo talibani držali obljubo, ki so jo dali, in da ne bodo ogrožali varnostnih sil prejšnje vlade. Da bo talibanska vlada zdaj, ko je minister pokazal svoj obraz, bolj kredibilna, se strinja tudi vir blizu vlade. »Od ustanovitve je minilo nekaj mesecev in svet je začel sodelovati z njo glede določenih stvari, čeprav niso vedeli, kako so ti ljudje videti. S tem, ko so pokazali Hakanija, bi se radi predstavili kot dostopni in takšni kot vsi ostali,« je za indijske medije povedal vir, ki ni želel biti imenovan.