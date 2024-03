Tako vroče, da so klimatizirane celo ulice

Pri nas običajno tarnamo nad vročino, ko temperature presežejo 30 stopinj Celzija, v prestolnici Kuvajta pa te v poletnih mesecih redno presegajo neverjetnih 50 stopinj. Znanstveniki menijo, da lahko človeško telo preživi temperaturo do 76 stopinj Celzija, a 50 je tista magična meja, ko začne močno trpeti. Celo tamkajšnji prebivalci se strinjajo, da v mestu ni več mogoče živeti, čeprav jim poskušajo oblasti pomagati na vse mogoče načine, klimatske naprave so denimo namestili kar na ulice. A delno to pomaga zgolj tistim, ki si ne morejo privoščiti, da bi dneve preživeli v prijetno hladnih domovih, ampak morajo do službe potovati po peklenskem soncu.

Na ulicah ni tako rekoč nikogar. FOTO: Anson Fernandez Dionisio/getty Images

V Kuvajtu je tako vroče, da ni nič neobičajnega, če po cesti vidite ležati ptice, ki so poginile zaradi vročinskega udara in nenadoma padle na tla, domačini so v morskih plitvinah opazili mrtve morske konjičke, ki so se v prevroči vodi dobesedno skuhali.

Kuvajtska vlada je v začetku leta sprejela celo odlok, po katerem bodo od maja do septembra, ko so temperature najvišje, pogrebi potekali ponoči, čeprav se ozračje niti takrat bistveno ne ohladi, običajno se živo srebro ustavi pri 30 stopinjah Celzija, kar pa je še vedno bolj znosno kot med sončno pripeko.

Lahko bi rekel, da zunanji svet tu ne obstaja.

»Lahko bi rekel, da zunanji svet tu ne obstaja. Premožni večinoma ne zapuščajo klimatiziranih domov, če jih že morajo, se s klimatiziranimi avtomobili odpeljejo do druge klimatizirane lokacije. Mnogo trgovin je povezanih z neke vrste predori, da ljudem ni treba stopiti ven, saj je to lahko izredno nevarno,« je britanskim medijem povedal eden od domačinov. Med majem in septembrom povprečna temperatura zraka v mestu Kuvajt znaša 45 stopinj, med zimskimi meseci pa okrog 20.