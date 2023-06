Tako je potekal državni pogreb Berlusconija (FOTO)

Silvio Berlusconi, ki je v ponedeljek v 87. letu starosti umrl za posledicami kronične mieloične levkemije, se je včeraj poslovil tako, kot je živel – odmevno in spektakularno. Od večkratnega italijanskega premierja in medijskega mogotca, ki se je na svetovnih naslovnicah večkrat znašel zaradi sočnih škandalov, so se namreč poslovili v milanski stolnici z državnimi častmi. Pogreb je vodil milanski nadškof. Na javnih poslopjih po državi ter na italijanskih diplomatskih predstavništvih v tujini so bile v znak žalovanja italijanske zastave in zastave Evropske unije izobešene na pol droga.

20 tisoč ljudi se je lahko zbralo pred katedralo.

Ob pogrebu je bil v Italiji včeraj tudi dan žalovanja. Tolikšen izkaz spoštovanja je običajno rezerviran za papeže, vojne heroje in visoke državnike, ne pa za nekdanjega premierja, a Berlusconiju pač ni mogoče prilepiti oznake običajnega in vsakdanjega.

Državni pogreb se je začel ob treh popoldne, a večtisočglava množica se je na trgu pred milansko katedralo začela zbirati že v dopoldanskih urah. Ljudje so si pač želeli zagotoviti mesto za poslednje slovo od razvpitega politika, saj je slovesnost prek dveh velikih zaslonov, ki so ju postavili na trg, lahko v živo spremljalo »le« okoli 20.000 ljudi. Pogreba v katedrali se jih je udeležilo okoli 2000, ob svojcih tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in premierka Giorgia Meloni s številnimi člani vlade, v imenu Evropske komisije evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni ter več politikov iz tujine, med njimi madžarski premier Viktor Orban.

Ljudje so se začeli zbirati že zjutraj, da si zagotovijo mesto pri prenosu slovesnosti. FOTO: Yara Nardi/Reuters