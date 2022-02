Tako bodo izgledali hrvaški evrski kovanci

Na seji hrvaškega sveta za uvedbo evra so danes predstavili evrske kovance s hrvaškimi motivi. Guverner hrvaške centralne banke (HNB) Boris Vujčić je napovedal, da bodo v kratkem začeli izdelovati orodja za izdelavo kovancev in poskusne odlitke, papirnati denar pa bodo tiskali v tujini, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na kovancih za dva evra bo motiv zemljevida Hrvaške, ki ga je oblikoval magister animiranega filma Ivan Šivak. Na levi strani motiva bo beseda Hrvatska, na robu kovanca pa verz Ivana Gundulića »o lijepa, o draga, o slatka slobodo«. Na kovancu za en evro bo motiv kune, ob katerem bosta izpisana beseda Hrvatska in leto uvedbe evra 2023, njegov avtor pa je magister uporabne umetnosti Stjepan Pranjković.

Na kovancih za 50, 20 in 10 centov bo motiv Nikole Tesle, ki ga je ustvaril študent Ivan Domagoj Račić. Na kovancih za pet centov, dva centa in en cent je glagolica oziroma kratica HR v glagolici, ki jo je oblikovala magistra arhitekture in oblikovanja Maja Škripelj. Na vseh kovancih bo tudi motiv šahovnice.

Kot je ob predstavitvi kovancev povedal hrvaški premier Andrej Plenković, nosijo hrvaški evrski kovanci nekatere ključne motive po katerih je Hrvaška znana - zgodovinske simbole in simbole politične identitete Hrvaške, suverenosti in državnih meja, denarne tradicije, jezika, kulture in književnosti, kulturnih in znanstvenih velikanov, ustvarjalnosti ter tradicije in sodobnosti.

Najprej bodo sicer začeli izdelovati poskusne odlitke, po milijonu kosov za vsak kovanec pa se bo začela množična proizvodnja kovancev.

Hrvaška načrtuje, da bo evro prevzela 1. januarja prihodnje leto. Pri HNB ocenjujejo, da bodo Hrvati ob uvedbi evra vrnili približno 1,1 milijarde kovancev za kuno in več kot 500 milijonov bankovcev. Bankovce bo za evre mogoče zamenjati v neomejenem roku, kovance pa v treh letih od dneva uvedbe evra.