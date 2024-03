Agencija, ki ponuja drugačna križarjenja: izplujejo oblečeni, križarijo pa goli

Če so nudistične plaže pri nas že dolgo nekaj povsem običajnega, pa so čez lužo precej bolj zadržani do golote. Tako je agencija, namenjena nagcem, kakršna je teksaška Bare Necessities, resnično nekaj posebnega, saj tistim, ki bi radi na dopustu uživali brez oblačil, ponuja možnost t. i. golih križarjenj, in to že od leta 1990.

O enem od njih se je pred kratkim na spletni strani reddit razgovoril eden od potnikov, ki se je udeležil križarjenja med Florido in Mehiko. Na pot se je 67-letnik podal skupaj z 61-letno ženo in še približno 2000 drugimi potniki. To je bilo njegovo prvo nudistično potovanje, zato ga je navdušilo in presenetilo, da tovrstno križarjenje ni okolje, ki bi bilo kakor koli povezano s spolnostjo.

Gre za ljudi, ki so zelo odprti.

Potniki iz pristanišča zaradi spodobnosti odplujejo oblečeni, nato pa kapitan oznani, kdaj lahko odvržejo oblačila. »Običajno je to po približno pol ure,« je razkril neimenovani nagec. Podobno se zgodi, preden ladja odpluje v pristanišče, zato ni nevarnosti, da bi nudiste ujelo oko koga drugega kot sopotnikov in osebja na ladji. Slednje je v nasprotju s potniki oblečeno, le glasbeni duet, ki popestri počitnice s svojimi koncerti, je v evinem kostumu.

Križarjenje nima nobene zveze s spolnostjo.

In kdo so udeleženci golih križarjenj? »Večina je stara od 50 do 70 let. Veliko je gejev, lezbijk vsaj jaz nisem opazil, čeprav mislim, da bi bile na ladji dobro sprejete. Gre za ljudi, ki so zelo odprti,« ocenjuje novinec med nagci. Povedal je tudi, da je okoli 20 odstotkov ljudi privlačnih, 20 povprečnih in okoli 60 odstotkov neprivlačnih ter da se nekaterim jasno vidi, da prosti čas radi preživljajo na kavču.