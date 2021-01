Svojo kraljevino hočejo nazaj

Leži nedaleč od obale Sardinije. FOTO: Travel Wild/getty Images

Oo obali Sardinije leži otoček Tavolara, ki meri komaj pet kilometrov v dolžino in kilometer v širino, dolgo pa je veljal za najmanjšo kraljevino na svetu. Leta 1809 jo je ustanovil njen prvi prebivalec, ki je s seboj na otok pripeljal eno od svojih dveh žena in njenega otroka, da bi se izognil kazenskemu pregonu, ki so ga proti njemu zaradi bigamije sprožili v rodni Genovi.Nedolgo po prihodu se je razglasil za kralja Tavolare, ustno dovoljenje za to naj bi dobil od takratnega kralja Sardinije, ki ga je nekega dne obiskal na Tavolari ter bil navdušen nad tem, kako dobro Giuseppe skrbi za otok. Kmalu za tem je Giuseppe pripeljal še drugo ženo in preostale otroke, za svojo kraljevino je ustvaril celo grb in zastavo. Nekaj let pozneje, ko so pristojni njegovo družino hoteli izseliti z otoka, se je odpravil v Torino in kralja Alberta prosil še za pisno potrdilo, da je on prav zares kralj Tavolare, in ga tudi dobil.In Giuseppejevi potomci ter njihove družine so nadaljnjih več kot 200 let vladali otoku, na katerem so bili dolgo tudi edini prebivalci. Preživljali so se z vzrejo koz in ribolovom, pozneje tudi s prodajo spominkov turistom. Družina Bertoleoni ima v lasti tudi edini restavraciji na otoku. Ni pa Tavolara več kraljevina.Leta 1934 so otok namreč priključili Italiji, česar Bertoleonijevi sicer do današnjih dni niso sprejeli, še vedno se imajo za vladarje otoka, četudi zgolj neuradne. Aktualni vladaroziroma kralj Tonino, ki je leta 1993 na prestolu nasledil, pa pravi, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi kraljevino Tavolaro oblasti znova priznale.