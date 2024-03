Svojci potnikov skrivnostno izginulega letala zahtevajo novo iskanje (FOTO)

Svojci potnikov letala družbe Malaysia Airlines, ki je skrivnostno izginilo pred desetimi leti, so pozvali k nadaljnjemu iskanju pogrešanih v tem še vedno nerešenem primeru. Na spominskem dogodku v luči skorajšnje obletnice tragedije se je danes v malezijski prestolnici Kuala Lumpur zbralo kakih 500 ljudi.

Letalo malezijske letalske družbe, na katerem je bilo 239 ljudi, je 8. marca 2014 izginilo z radarskih zaslonov na poti iz Kuala Lumpurja v Peking. Kljub največji iskalni operaciji v zgodovini letalstva letala niso nikoli našli.

Na slovesnosti v spomin na pogrešane se je danes v bližini Kuala Lumpurja zbralo kakih 500 sorodnikov in njihovih podpornikov ter zahtevalo, da se iskanje nadaljuje.

Prižgali so 239 sveč

Prižgali so 239 sveč, eno za vsakega pogrešanega potnika na letu MH370. Nekaj sorodnikov je prišlo s Kitajske, od koder sta bili skoraj dve tretjini potnikov izginulega letala.

Prižgali so 239 sveč. FOTO: Hasnoor Hussain Reuters

Uradno preiskavo, v kateri so sodelovale Avstralija, Malezija in Kitajska, so po dveh letih zaključili. FOTO: Hasnoor Hussain Reuters

Malezijski minister za promet Anthony Loke je na dogodku zagotovil, da je Malezija odločena najti letalo ne glede na ceno.

Svojcem je dejal, da se bo srečal s predstavniki ameriškega podjetja za raziskovanje morja Ocean Infinity, ki je že izvedlo prejšnje sicer neuspešno iskanje, da bi se pogovorili o novi operaciji.

Ocean Infinity je leta 2018 po več mesecih zaključil podvodno iskalno operacijo v Indijskem oceanu, v okviru katere ni našel nobenih sledi letala. Pri tem so preiskali več kot 112.000 kvadratnih kilometrov oceanskega dna. Operacija je potekala v odročnem delu južnega Indijskega oceana, kjer naj bi strmoglavilo.

Uradno preiskavo, v kateri so sodelovale Avstralija, Malezija in Kitajska, so po dveh letih zaključili januarja 2017, v njej pa prav tako niso našli sledi za letalom.

FOTO: Hasnoor Hussain Reuters