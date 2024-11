Svetovna stavba leta je avstralska šola

Nebotičniki, observatorij, sončna elektrarna – vse to so bili projekti v letošnji konkurenci za eno najprestižnejših arhitekturnih priznanj na svetu. Toda naziv svetovna stavba leta 2024 je na 17. svetovnem arhitekturnem festivalu v konkurenci 220 projektov pripadel avstralski Državni šoli Darlington iz predmestja Sydneyja.

Člani žirije, bilo jih je 175, so najprej izbirali zmagovalce v 18 različnih kategorijah (šport, prevoz, bivanje ...), nato pa med njimi določili skupnega šampiona.

Preplet tradicije in sodobnosti

Kovinski panoji prepuščajo svetlobo, radovednežem pa onemogočajo kukanje v notranjost.

Najprestižnejša nagrada

Nagrajeni avstralski projekt združuje šolo, študentski dom, igrišče za košarko in skupni vrt. Fjcstudio, ki je zasnoval zgradbo, je njeno zunanjost obdal s kovinskimi zasloni, ki v notranjost prepuščajo dnevno svetlobo, a obenem ščitijo zasebnost učencev. Projekt je nastal na območju stare šole iz leta 1970, ki ni bila več kos svojim nalogam in poslanstvu. V novem kampusu bosta tudi vrtec in osnovna šola. Ker so jo gradili dvostopenjsko, se je pouk nadaljeval tudi med prenovo. Ustvarjalci so upoštevali povezavo šole z aborigini ter notranjost in zunanjost okrasili s poslikavami avstralskih staroselcev.

»Glede na skromen obseg stavbe – gre za majhen šolski projekt – je zmaga pred vsemi drugimi velikimi projekti, ki so tekmovali, res veliko priznanje. Predvsem je to pohvala naročniku in skupnosti, saj smo sodelovali v procesu ustvarjanja. Pravi zmagovalci pa so otroci, ki bodo preživljali čas v tej stavbi, in kraj, ki ga bo bogatila še mnoga prihodnja leta,« je ob prejemu nagrade povedal predstavnik Fjcstudia Alessandro Rossi. Žirija je že drugič podelila najprestižnejšo nagrado učni ustanovi. Lanski naziv je šel v roke internatu na Kitajskem.