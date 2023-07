Svet se zgraža! Po imploziji Titana še vedno ponujajo vznemirljivo doživetje in potop do Titanika

O bridkem koncu petih bogatašev, ki so se s podmornico podjetja OceanGate spustili v morske globine, da bi občudovali razbitine potopljenega Titanika, še vedno govori ves svet. Po tragediji, v kateri je umrl tudi lastnik podjetja, so mnogi pričakovali, da bo podjetje opustilo nadaljnje odprave in odpovedalo že načrtovane potope, a se to (za zdaj) še ni zgodilo.

Na spletni strani podjetja OceanGate je namreč objavljena ponudba za potop do razbitin Titanika v letu 2024, prav tako so na voljo njihove druge odprave. Mnogi so se obregnili tudi ob dejstvo, da na spletni strani piše, da je letošnja odprava še vedno v teku.

»To bo vznemirljivo in edinstveno doživetje,« so zapisali na strani o poti, ki stane 250.000 dolarjev.

OceanGate Expeditions FOTO: David Hiscock Reuters

Pred natanko desetimi dnevi je ameriška obalna straža potrdila, da je vseh pet potnikov na podmornici Titan umrlo, saj je prišlo do implozije.

»To so bili pravi raziskovalci, ki so si delili pustolovski duh in veliko strast do raziskovanja in zaščito oceanov,« so po tragediji dejali v podjetju OceanGate Expeditions. »Naša srca so v teh tragičnih trenutkih s peterico in z vsakim članom njihove družine,« so sporočili.