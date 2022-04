Svet opozarja na genocid, Kremelj pa trdi, da jim Ukrajina podtika zločine

Svet se zgraža ob posnetkih trupel, ki ležijo med uničenimi tanki v Buči blizu Kijeva ter v Irpinu in Hostomelu, številne države obsojajo grozodejstva in pozivajo k preiskovanju morebitnih vojnih zločinov.

Kdo ovira evakuacijo iz Mariupola? FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Da je Rusija zagrešila genocid, vpije tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sovražno vojsko označil za morilce, posiljevalce in roparje, ter izrazil upanje, da bodo srhljive podobe videle tudi ruske matere, rusko vojsko pa je še obtožil iztrebljanja ukrajinskega naroda.

Poboji in posilstva

Medtem ko mnogi, tudi Evropska unija, pozivajo k še strožjemu kaznovanju Rusije in zaostrovanju sankcij, pa v Moskvi vztrajajo, da Kijev prireja dogodke, in zanikajo, da je za več kot 400 trupel civilistov, kolikor so jih odkrili v okolici ukrajinske prestolnice, in množične grobove, ki so jih potrdili tudi satelitski posnetki, kriva ruska vojska.

Trdijo namreč, da za grozodejstvi stojijo ukrajinski nacionalisti, ki podtikajo zločine Rusiji, zato zahtevajo zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov. Vztrajajo, da je imelo civilno prebivalstvo med njihovo zasedbo ves čas možnost umika, sami naj bi jim dostavili tudi slabih 500 ton različne pomoči.

Prizori nasilja da so zrežirano ukrajinsko delo za zahodne medije in provokacija, ruska vojska da ni zagrešila pobojev, posilstev in uničenja civilne infrastrukture, poleg tega pa naj bi strokovnjaki na ruskem obrambnem ministrstvu ugotovili znake različnih ponaredkov med posnetki.

Kremelj trdi, da jim Ukrajina podtika zločine. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

Medtem se prelivanje krvi v Ukrajini nadaljuje, še vedno je najhuje na jugu države, kjer preštevajo smrtne žrtve in ranjence predvsem v Očakivu in Mikolajivu, poškodovana je tudi civilna infrastruktura. Spomnimo, Mikolajiv je bil tarča intenzivnih ruskih napadov že na začetku invazije, a ruskim silam mesta takrat ni uspelo zavzeti; minuli teden so zadele vladno poslopje in ubile 36 ljudi, obstreljevanje se zdaj nadaljuje.

Nič mirneje ni v Hersonu, Ternopilu in Odesi, v Mariupolu pa vztraja kalvarija, od koder ukrajinske oblasti vztrajno poskušajo evakuirati ujete civiliste, a jim ruske sile to nenehno onemogočajo; v nedeljo so s širšega območja v Luganski regiji in Mariupolu evakuirali skoraj 2700 ljudi, nekatere z avtobusi, nekatere s svojimi avtomobili. Moskva sicer sabotiranja evakuacije še naprej obtožuje Kijev, ki da ne sodeluje pri organizaciji, ukrajinska oblast pa opozarja, da ruske sile kršijo dogovorjeno prekinitev ognja.

4,1 milijona ljudi je zapustilo državo.

Pogajanja so se med ukrajinsko in rusko stranjo včeraj nadaljevala prek videopovezave, pogajalci si menda prizadevajo pripraviti vse potrebno za težko pričakovano srečanje med predsednikoma Zelenskim in Vladimirjem Putinom.

Od 24. februarja je po podatkih visokega komisariata ZN za begunce državo zapustilo več kot 4,1 milijona Ukrajincev. Skupaj je domove zapustilo več kot deset milijonov ljudi, ki so se preselili v sosednje države ali pa so razseljeni znotraj Ukrajine.