Supertajfun odnaša avte in ljudi: prvič po letu 2011 razglasili najvišji alarm (FOTO)

Sever Kitajske je dosegel supertajfun Doksuri z obilnim deževjem. V Pekingu in okolici velja rdeči alarm zaradi nevarnosti plazov in poplav, ki so zahtevale že štiri smrtne žrtve; dve v Pekingu in dve v provinci Liaoning. Kakor poroča državna tiskovna agencija Xinhua, je zaradi silovitih padavin v prestolnici močno oviran javni prevoz, mestne oblasti pa so izdale najvišje opozorilo pred poplavami na reki Dashihe v predmestju Pekinga. Na fotografijah, objavljenih na družbenih omrežjih, se lahko vidi, kako narasle blatne reke na obrobju Pekinga odnašajo avtomobile.

Prvič po letu 2011 so razglasili najvišji alarm.

Tajfun Doksuri se je od sredine prejšnjega tedna pomikal od Filipinov proti Kitajski, dosegel jo je v petek, ko je s sunki vetra do 175 kilometrov na uro pustošil po južni provinci Fujian. Minuli konec tedna se je neurje že zneslo nad Pekingom in okolico. Na ogroženih območjih kitajske prestolnice so evakuirali več kot 31.000 ljudi.

Oblasti so zaradi močnega deževja za Peking in okoliške province na severu Kitajske, kjer živi več deset milijonov ljudi, že konec tedna izdale rdeče opozorilo, včeraj so ga še podaljšale. To je prvič po letu 2011, da so razglasili najvišji alarm. Opozorilo velja za 22-milijonski Peking in 14-milijonski Tianjin kot tudi dele provinc Hebei, Shanxi, Shandong in Henan. Prebivalce Pekinga so pozvali, naj ostanejo doma. Številne znamenitosti so začasno zaprte, vključno s Prepovedanim mestom in muzeji. Ustavili so delo na več kot 4000 gradbiščih.

Prebivalce prestolnice so pozvali, naj ostanejo doma.

Po napovedih vremenoslovcev se bo obilno deževje nadaljevalo še najmanj do srede zjutraj. Po podatkih kitajskega meteorološkega urada je v Pekingu od sobote zvečer v 40 urah padlo 170,9 milimetra dežja, kar je skoraj toliko, kot na tem območju znaša povprečna količina padavin v celotnem juliju.