Strokovnjakinja za govorico telesa: Melania mračna in oblečena za na pogreb

REUTERS Donald Trump in Melania Trump. FOTO: Carlos Barria, Reuters

Ko jestopil pred polno dvorano novinarjev in naznanil veliko zmago, je ob njegovi strani stala. Čeprav se je nasmejala, ko je z možem stopila na oder, se je med Donaldovim govorom njen izraz na obrazu spremenil. Strokovnjakinja za telesno govoricoje za Mirror dejala, da je bil Melanijin izraz na obrazu mračen, kar je bilo v stilu z njeno »pogrebno« črno opravo.Judi je dejala, da zna biti Melanijin obraz izjemno izrazen, a danes jo je primerjala s sfingo, pri kateri je bila vidna dramatična sprememba razpoloženja. Pravi, da so bili njeni izrazi sicer izjemno subtilni, a vseeno opazni.»Izginil je širok nasmeh, ki ga je imela na obrazu med kampanjo. Bil je celo tako širok, da ljudje niso bili prepričani, ali je to res ona ali gre za njeno dvojnico.«Medtem ko je Trump napovedoval veliko zmago, je njen izraz na obrazu dajal povsem drugačen vtis. »Ploskala je, da je možu izkazala podporo, a dviganje njene brade je povedalo svoje. Videti je bilo kot nekakšna gesta kljubovanja, ki se je ujemala s Trumpovo pripovedjo.« Med zakoncema ni bilo nobene prave interakcije in kontakta. Njenim očem ni ušlo niti to, da je Melania z odra odkorakala pred njim. Še več, iz kadra je izginila, še preden je on odkorakal z odra.Odmeva tudi Melanijin prihod na volišče, kjer je oddala svoj glas. Nosila je namreč pregrešno drago obleko Gucci.