Ameriške volitve na nož: Trump razglasil zmago: Ne morejo nas ujeti! (V ŽIVO)

V ZDA ljudstvo sicer voli, a na koncu odločajo t. i. elektorji. To so posamezni predstavniki zveznih držav (delegati), ki lahko volijo v nasprotju z voljo ljudstva. Ob tem povejmo, da ljudstvo voli elektorje. Zmagal bo tisti kandidat, ki bo zbral najmanj 270 elektorskih glasov. Novi predsednik naj bi potem zaprisegel na slovesnosti 20. januarja 2021.



Spremljanje v živo

REUTERS Joe Biden z ženo Jill FOTO: Brian Snyder Reuters

Oči svetovne javnosti bodo ta dan usmerjene v Združene države Amerike. Kar 239 milijonov volilnih upravičencev je odločalo o novem predsedniku, ob tem so izbirali tudi kongresnike in del senatorjev. Ameriške volitve 2020 številni ocenjujejo za zgodovinske, saj Amerika še nikoli ni bila tako razdeljena, kot je danes. Napovedi, da jasnega zmagovalca ne bo kmalu, so vse bližje uresničitvi, saj sta oba izjemno izenačena, počakati pa bo treba tudi na 100 milijonov glasov, ki so jih volivci oddali po pošti. Na končni rezultat bomo morali kot kaže počakati še več tednov.Infografika: Voice of Americaje pred končanim štetjem svojim privržencem sporočil, da verjame, da je na poti k zmagi. Pozval je še k potrpežljivosti in se pohvalil, da je osvojil Pensilvanijo, ki je velja za republikansko.Oglasil se je tudi, ki je na twitterju zapisal, da mu skušajo ukrasti volitve in dodal, da tega nikakor ne bo dovolil. Njegov twitt so označili z opozorilo, da gre morda za zavajajočo izjavo.Donald Trump je skupaj z nasmejanostopil pred novinarje in se zahvalil ameriškemu ljudstvu, ki je množično glasovalo zanj. »Žalostna skupina skuša spodkopati voljo te množice. Zahvaljujem se svoji ženi in podpredsedniku. Pripravljamo se na veliko praznovanje. Zmagujemo vse. Pripravljeno je da preslavimo to veliko zmago,« je dejal.Povedal je še, da je bila udeležba rekordna in dodal, da je neverjetno in izpostavil, da so zmagali tudi v okrožjih, v katerih niso zmage niti pričakovali. »Ne bodo nas ujeli, ne morejo nas ujeti!«Dejal je še, da smo priča prevari ameriškega ljudstva in dejal: »Zmagali smo te volitve.«Glede na projekcije ameriških medijev je demokratski kandidat Joe Biden zaenkrat osvojil 223 elektorskih glasov, njegov protikandidat, ameriški predsednik Donald Trump pa 214. Za zmago kandidat potrebuje najmanj 270 glasov.Čaka se še na rezultate v Arizoni, Mainu, Georgii, Nevadi, Michiganu, Wisconsinu, Pensilvaniji, Severni Karolini in Aljaski.V treh ključnih državah - Michiganu (16 elektorskih glasov), Wisconsinu (10) in Pennsylvaniji (20) – pravijo, da izidi danes ne bodo znani. Na razglasitev zmagovalca bi se lahko čakalo kar nekaj časa. V nekaterih okrožjih pa so celo prekinili štetje in ga bodo nadaljevali šele zjutraj po lokalnem času, to je pozno popoldan po našem. Glasovi po pošti (ti še niso prešteti) naj bi po pričakovanjih analitikov tehtnico nagnili v prid demokratom. Iz Filadelfije, največjega mesta Pennsylvanije, kjer bi lahko na preštevanje glasov po pošti čakalo najdlje, trdijo, da na vsak republikanski glas pride celo 16 demokratskih.Na oder je stopil Joe Biden: »Vedeli smo, da bo trajalo, a kdo bi si mislil, da bo trajalo toliko časa. Ampak smo na pravi poti, da zmagamo na volitvah. Moramo biti potrpežljivi, dokler ne bo preštet vsak glas. Počutimo se dobro, a morda bomo zmagovalca spoznali šele jutri. Ni na meni niti na Trumpu, da razglasi zmago. Hvala vsem podpornikom, zmagali bomo!«, je povedal demokratski kandidat.Oglasil se je tudi Donald Trump in napovedal, da bo tudi on podal javno izjavo. Ne vemo pa še, kdaj to bo. Hkrati je na twitterju zapisal, da mu poskušajo ukrasti volitve in da tega ne bo dopustil.Medtem ko čakamo na Bidnov nagovor, poglejmo simulacijo razdelitve elektorskih glasov. Biden jih ima po modelu Politica 223, Trump pa 174.Kaj, če oba kandidata dobita enako število elektorskih glasov? V takšnem, sicer malo verjetnem primeru, v skladu z ustavo predsednika izbere predstavniški dom, podpredsednika pa senat. Predstavniški dom je doslej dvakrat izbiral predsednika, a to je bilo še preden je bilo potrebno doseči prag 270 elektorskih glasov za zmago. V predstavniškem domu ima vsaka država en glas, potrebno pa je zbrati večino držav (26).