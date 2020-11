Ameriške volitve V ŽIVO: Dolge vrste na voliščih, prva dama že oddala glas (FOTO)

REUTERS Donald Trump vs. Joe Biden FOTO: Mike Segar/Reuters

Spremljamo V ŽIVO od 18. ure (CET) dalje pa vse do morebitne razglasitve rezultatov:

Poglavitna dejstva o ameriških volitvah

Izbirajo med dvema kandidatom, republikancem in demokratom,

voli 239 milijonov volilnih upravičencev,

zadnjo besedo imajo elektorji, skupno jih je 538 , za zmago mora eden izmed kandidatov prejeti 270 elektorskih glasov,

, za zmago mora eden izmed kandidatov prejeti ZDA ležijo v šestih časovnih pasovih, zato so se prva volišča odprla ob polnoči po CET v nekaterih vaseh v ameriški zvezni državi New Hampshire , zadnja se bodo zaprla v sredo ob 7. uri po CET na Aleutih , uro prej na Aljaski,

, zadnja se bodo zaprla v sredo ob 7. uri po CET na , uro prej na Aljaski, na predčasnih volitvah je glasovalo več kot 99 milijonov volivcev,

volivcev, ključni države, kjer naj bi se tekma lomila, so Florida , Kalifornija , Pensilvanija , Wisconsin in Michigan , letos ob tesnem izidu pa bi lahko odločali glasovi tudi v nekaj drugih zveznih državah,

, , , in , letos ob tesnem izidu pa bi lahko odločali glasovi tudi v nekaj drugih zveznih državah, ameriški predsednik dobi 4-letni mandat.

Zadnje raziskave javnega mnenja so pokazale, da naj bi bil v prednosti Joe Biden, kljub temu so analitiki previdni v napovedih.

Štetje glasovnic na volišču v Pensilvaniji.

Glasovnice, ki so prispele po pošti.

Za Američane je 3. november 2020 pomemben dan.

Kar 239 milijonov volilnih upravičencev v Združenih državah Amerike (ZDA) odloča o predsedniku, hkrati pa izbirajo tudi kongresnike in del senatorjev. Mnogi volitve 2020 znova označujejo za zgodovinske zaradi politične usmeritve, saj bi se lahko zgodilo, da nov štiriletni mandat dobi aktualni predsednik(74), ki ga mnogi označujejo za kontroverznega. Na drugi strani je demokrat(77), za številne premalo karizmatičen in celo nekoliko izgubljen. A vsekakor odlična izbira za tiste, ki v Beli hiši ne želijo več republikanca. Biden je bil sicer dolga leta ameriški podpredsednik (od 2009 do 2017).Kaj bodo odločili volivci, bi moralo biti znano po zaprtju volišč v sredo zjutraj po našem času - srednjeevropskem. Niso pa izključeni zapleti, zato so analitiki namignili, da bi ZDA lahko dobila novega (starega) predsednika šele čez nekaj tednov. Ameriki ljudstvo sicer voli, a na koncu odločajo t.i. elektorji . To so posamezni predstavniki zveznih držav (delegati), ki lahko volijo v nasprotju z voljo ljudstva. Ob tem povejmo, da ljudstvo voli elektorje.18.30 Nekateri so prvič opravili svojo državljansko dolžnost. Takole se je pohvalil Daniel iz Kansasa.Donald Trump ima na dan volitev poln urnik. Najdlje se je zadržal v pogovoru za televizijo Fox News, kjer je dejal, da ima dober občutek o možnostih za zmago. Sicer pa bo v Beli hiši gostil t.i. volilno zabavo. Sprva naj bi se je udeležilo okoli 400 ljudi zdaj so številko zaradi koronavirusa zmanjšali na 250 gostov.Magični številki 270 elektorjev, kolikor jih potrebuje zmagovalec, je veliko bližje Biden, ki ima po izračunu konservativne organizacije RealClear Politics že zagotovljenih 216 elektorskih glasov. Trump jih ima v žepu najmanj 125, ostaja pa še 197 elektorjev iz ključnih držav, kjer izida ni mogoče vnaprej napovedati. Med njimi so Michigan, Wisconsin, Minnesota, Severna Karolina, Florida, Pensilvanija, Arizona, Georgia, Iowa, Ohio, Nevada in presenetljivo 'republikanski' Teksas ter dve kongresni okrožji v Mainu in Nebraski.Prva dama ZDAje zgodaj zjutraj po tamkajšnjem času na Floridi oddala svoj glas, na voliščih se sicer vijejo dolge vrste volilnih upravičencev, ki želijo oddati svoj glasSvoj glas je predčasno oddalo skoraj 100 milijonov Američanov. Na voliščih, ki se zaradi razlik v časovnih pasovih, odpirajo postopoma, so dolge vrste čakajočih. V šestih zveznih držav je število volivcev, ki so glasovali, preseglo število z zadnjih predsedniških volitev leta 2016.Iz vasicin, kjer so najbolj pohiteli, so že zgodaj popoldan prišli prvi izidi: v prvi je zmagal Biden, v drugi Trump