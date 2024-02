Strah in trepet v Beli hiši: na tleh odkrili krvave madeže

Pes ameriškega predsednika Joeja Bidna je tajne agente ugriznil najmanj 24-krat, preden so ga lani oktobra umaknili iz Bele hiše, je razvidno iz na novo objavljenih dokumentov. Več agentov je zaradi ugrizov nemškega ovčarja Commanderja moralo na šivanje ran, spremeniti pa so morali tudi taktiko varovanja predsednika, poroča britanski BBC.

Dokumenti tajne službe so razkrili, kakšno nevarnost je Commander predstavljal agentom. Eden od njih je pripomnil, da so zaradi ugrizov morali spremeniti taktiko varovanja predsednika, agentom pa so svetovali, naj omogočijo dovolj prostora okoli psa.

Dokumenti, ki so jih objavili v okviru prošnje za dostop do informacij javnega značaja, so sicer precej cenzurirani zaradi zagotavljanja varovanja identitet tajnih agentov in njihovih taktik. Vseeno pa je iz njih razvidno, da so utrpeli najmanj 24 ugrizov, ki so se zgodili med oktobrom 2022 in julijem 2023. Med drugim je pes agente ugriznil v zapestje, podlahet, komolec, pas, prsi, stegno in ramo.

V dokumentih pa najverjetneje niso zabeleženi čisto vsi incidenti s Commanderjem, saj so v njih zaobjeti le tisti, povezani s tajnimi agenti, ne pa na primer tudi z drugimi zaposlenimi v Beli hiši, še piše BBC.

FOTO: Alex Wong Getty Images Via Afp

Psa so umaknili

Psa so iz Bele hiše po številnih ugrizih odpeljali oktobra, en teden potem, ko je moral na šivanje zaradi hudega ugriza eden od agentov.

Podobno je moral že lani junija eden od agentov zaradi ugriza na šivanje. Zaradi krvnih madežev na tleh so morali takrat začasno za 20 minut ustaviti oglede Bele hiše.

Še en hujši primer je bil dokumentiran julija, ko je agent zaradi ugriza izgubil večjo količino krvi. Kolegi so mu nato pripravili paket, v katerega so med drugim dali tablete proti bolečinam, solzivec, nagobčnik in priboljške za psa »iz varnostnih razlogov«, je razvidno iz dokumentacije.

Višji predstavnik tajne službe je v elektronski pošti svojim kolegom svetoval, naj bodo pri varovanju Bidnove družine tudi zaradi zagotavljanje svoje varnosti kreativni. »Zaradi nedavnih pasjih ugrizov smo morali prilagoditi taktiko delovanja, ko je prisoten Commander, prosimo, da mu pustite veliko prostora,« je zapisal agent.

Biden je skupaj z družino sicer večkrat izrazil obžalovanje zaradi teh incidentov, ki so se ponavljali kljub dodatnemu treningu ter posvetovanju z veterinarji in strokovnjaki. Od oktobra Commander biva pri drugih članih Bidnove družine, poroča ameriški CNN.