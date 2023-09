Štirje astronavti po pol leta spet doma

Po šestih mesecih na Mednarodni vesoljski postaji so se včeraj na Zemljo varno vrnili štirje astronavti, pri Nasi zaposlena Američana Stephen Bowen in Warren Hoburg, Sultan Al Nejadi iz Združenih arabskih emiratov in Rus Andrej Fedjajev.

Kapsula Dragon Crew, ki jo je izdelalo podjetja SpaceX, je med potjo po Zemljinem ozračju razvila hitrost 27.000 kilometrov na uro, pri čemer se je njena zunanjost segrela na peklenskih 1900 stopinj Celzija. Astronavtom je bilo sicer nadvse udobno, saj jih je pred visokimi temperaturami varoval posebni ščit, ki je poskrbel, da je bilo v kapsuli zgolj 37,8 stopinje Celzija.

Mednarodna vesoljska postaja FOTO: Wikipedia

1900 stopinj Celzija je bilo na zunanjosti kapsule.

Nasmejani astronavti

Tik preden je Dragon Crew pristal v Atlantskem oceanu ob obali Floride, so se odprla posebna padala, ki so ublažila trk z vodno gladino. V bližini so četverico pričakali reševalci, da so kapsulo potegnili na posebno plovilo ter po izvedenih varnostnih protokolih odprli vratca in na površje pomagali nasmejanim astronavtom.

Ti so, preden so se vrnili na domači planet, sprejeli svoje naslednike, ki so na Mednarodno vesoljsko postajo pripotovali 27. avgusta in bodo nadaljevali njihovo raziskovalno delo. Hoburg je šestmesečno bivanje ekipe označil za izredno uspešno, v tem času sta jih obiskali dve tovorni raketi, skupina nekdanjih Nasinih astronavtov, ki je spremljala tri vesoljske turiste, uspešno so zaključili več kot 200 znanstvenih in tehničnih projektov ter opravili tri vesoljske sprehode.