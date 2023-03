Ste videli, kakšna bodo letala v prihodnosti? Med oblake z udobnimi novostmi (FOTO)

Letalska potovanja, razen če letite z nizkocenovniki, niso poceni, udobje pa ne dosega vsote, ki jo plačamo za vozovnico. A to se bo, kakor kaže, spremenilo, vsaj če se bodo uresničili oblikovalski načrti, s katerimi se letos na prestižnem tekmovanju za najboljšo rešitev, povezano z letali, predstavljajo različne letalske družbe. Nagrada crystal cabin (kristalna kabina) je med kandidate uvrstila 80 rešitev in inovacij, s katerimi naj bi letenje postalo bolj trajnostno, udobno in zanimivo. Zmagovalce bodo razglasili junija v Hamburgu na sejmu Aircraft Interiors Expo, boj za zmago pa ne bo lahek.

V kabinah American Airlines boste imeli mir pred nadležnimi sopotniki. FOTO: American Airlines

Prejemnike bodo razglasili junija v Hamburgu.

Kot v hotelu

Med zanimivimi novostmi, za katere upamo, da bodo postale redna možnost na letalih, so postelje za potnike. Oblikovalci so jih izrisali tako za ekonomski razred kot za tiste z navadnimi vozovnicami, ne manjka pa niti rešitev za posebno petične in izbirčne. Tako bodo zaljubljenci, ki bodo leteli z Lufthanso, lahko zaprosili (in najbrž mastno plačali) za dvojno posteljo. First Class Suite Plus v prvem razredu bo poleg udobnega ležanja ponujala zabavo v obliki 100-centimetrskega večfunkcijskega zaslona in jo je mogoče zapreti, tako da golobčkov ne more nihče zmotiti. Posteljo je mogoče zložiti v navadne letalske sedeže, kar pride prav, če se par poležavanja naveliča, pa tudi ob vzletu in pristanku.

Takole ležerno bo mogoče potovati z Lufthanso. FOTO: Lufthansa

Pri Lufthansi pravijo, da je suita še posebno primerna za pare, ki se odpravljajo na medene tedne. Manj romantični, zato pa bolj vsesplošno uporabni so sedeži podjetja Lift Aero Design. Nekoliko širši in brez vmesnih naslonov za roke se trije zložijo v dokaj sprejemljivo ležišče, na katerem bo lažje prenašati dolge polete. Vendar pa ta luksuz le ne bo dostopen prav vsakomur, rezerviran bo za vozovnice premium v ekonomskem razredu. American Airlines bo potnikom postregel z izkušnjo za vse čute.

80 oblikovnih rešitev se potegujeza prestižno nagrado.

Na izbor se uvrščajo s posebnimi kabinami, ki sprostijo potnika s pomočjo vonjav (v zrak se spušča nežen citrusni vonj), zvokov in podob, predvajanih na zaslonu. No, ja, večina bo verjetno vesela že tega, da jim ne bo treba sedeti neposredno poleg drugih potnikov.