Starši šolarjev doživljajo infarkte in kapi: posebne preglavice povzroča matematika

Šolanje otroka je groza veliko staršev, na Kitajskem pa so matere in očetje zaradi šolskega sistema tako pod stresom, da jim delo z njimi resno načenja zdravje. Posebne preglavice jim povzroča matematika. Januarja, denimo, je zdravje izdalo 40-letno mater, ki jo je razburilo, ker sin ni razumel domače naloge. Odpeljali so jo v bolnišnico, tam pa so ugotovili, da je doživela blažjo možgansko kap. Zdravniki so povedali, da je vzrok dolgotrajen stres, sinova domača naloga je bila kaplja čez rob. Podobnih dogodkov je bilo v naslednjih dneh še več.

Ko stokrat razložijo eno in isto, jim poči film.

Istega meseca je 37-letnica iz Lianyunganga v provinci Jiangsu pomagala pri učenju matematike svojemu četrtošolcu, a jo je razjezilo, ker je bil fant videti zmeden, čeprav mu je postopek že stokrat razložila. Ženska je jezo potlačila, a njen že tako visok krvni tlak je poskočil. V nekem trenutku je začutila rahlo bolečino v prsih in začela težko dihati.

Legla je na posteljo in prosila drugega sina, šestošolca, naj pomaga bratu pri učenju, sama pa je v isti sobi počivala na kavču. Ko je videla, da mlajši še vedno ne razume, se je spet razjezila in poskušala vstati, da bi znova stopila v boj. Začutila je močno bolečino v prsih in padla. Začela se je močno potiti in imela težave z dihanjem in premikanjem. V bolnišnici so ugotovili, da jo je doletel infarkt.

O materi, ki ji je sodelovanje pri šolskih zadolžitvah svojega otroka uničilo zdravje, so Kitajci prvič prebirali leta 2019; 36-letno žensko je tako zelo prizadelo, ker sin ni znal rešiti matematičnega problema, da je doživela infarkt. Takrat se je to zdelo nenavadno, celo bizarno, vendar se je zgodba že naslednje leto ponovila na drugem koncu države. Skupil jo je skrbni oče, 45-letnik, ki se je, medtem ko je sinu pomagal reševati nalogo, tako razjezil, da ga je izdalo srce. Odtlej so se zgodbe o starših, ki jih je otrokova domača naloga spravila v bolnišnico, le množile in nič ne kaže, da bo tega kmalu konec.

Kitajske šole spodbujajo tekmovalnost. FOTO: Pongtep Chithan/Getty Images

Kitajske šole sicer spodbujajo tekmovalnost, izjemno zahtevni do otrok pa so starši. V trendu so t. i. tigrovske matere, torej tiste, ki od svojih otrok zahtevajo, da so v vsem prvi in najboljši.