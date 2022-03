Sredi Londona razkošen mozaik

Tako velikega starorimskega mozaika niso odkrili že več kot pol stoletja, najdba pa naravnost navdušuje arheologe. Izkopavanja, ki potekajo zavoljo gradnje nove mestne četrti blizu mogočne stolpnice Shard, najvišje v Evropi, so presenetila z zgodovinsko dediščino, strokovnjaki pa upajo, da bodo odkrili še kaj.

Na območju, kjer se bohoti veličastni Shard, je v rimskem obdobju živela družbena smetana. FOTO: Victorhuang/Getty Images

Za zdaj ugotavljajo, da je mozaik najverjetneje prekrival tla razkošne jedilnice, ki je bila del dvorca, v katerem so ponujali prenočišča za trgovce ali uradnike, ki so potovali skozi London. Očitno veličastna zgradba je stala na obrobju takratnega rimskega Londiniuma, ob Temzi, in čeprav si radovedneži za zdaj ne morejo v živo ogledati odkritja, saj je območje izkopavanj strogo zavarovano in ograjeno, so pristojni v londonskem arheološkem muzeju zanje pripravili tolažilno nagrado, in sicer interaktivni model mozaika. Najdbo, ko jo bodo razkrili v celoti, bodo čez čas previdno odstranili in preselili na nov, stalen naslov, arheologi pa vsekakor upajo, da bodo poleg mozaika na območju odkrili še kaj.

2000 let so stari starorimski ostanki.

Dobro ohranjena mojstrovina je izdelana iz drobnih ploščic, ki ustvarjajo ponavljajoči se vzorec iz lokvanja in drugega cvetja, geometrijskih likov in Solomonovega vozla, prevladujejo pa rdeča, črna in bela barva. Mozaik izvira iz poznega 2. ali zgodnjega 3. stoletja, a zaradi sledov še starejšega mozaika v nižjih plasteh domnevajo, da je nastal šele po prenovi zgradbe, torej je bil dvorec še starejši, okoli 2000 let. Glede na razkošje, ki je prekrivalo pod, strokovnjaki sklepajo, da so kompleks, ki je imel tudi prostorno osrednje dvorišče, uporabljali le veljaki in dostojanstveniki. V neposredni bližini so arheologi že pred časom odkrili razkošno zasebno domovanje, prav tako staro okoli 2000 let, po čemer sklepajo, da je celotno območje veljalo za premožno četrt.