Srce parajoče besede sedemletne deklice: »Ne želim iti v nebesa danes«

Policija je objavila pretresljiv zvočni posnetek, na katerem sedemletna deklica Oaklynn Alexander med napetim soočenjem prosi očeta, naj je ne ubije. Dogodek, ki se je zgodil prejšnji mesec v okrožju Jefferson v vzhodnem Ohiu, je pretresel ameriško javnost.

Oče deklice, 43-letni Charles Ryan Alexander, ki ni imel skrbništva, je Oaklynn ugrabil iz babičine hiše. Po ugrabitvi so oblasti sprožile opozorilo, ki je vodilo v avtomobilsko zasledovanje. Policija je vozilo zaustavila s trnovimi trakovi, a se je situacija zaostrila na parkirišču, kjer je Alexander, medtem ko je držal deklico, nameril pištolo proti policiji in zakričal: »Oba bova ustreljena, odmaknite se!«

V ozadju posnetka je slišati Oaklynn, ki prestrašeno prosi očeta: »Prosim, ne.« Njene besede so preplavile zvočni posnetek in razkrile grozo, ki jo je doživljala. Deklica ga je kasneje vprašala: »Kako veš, da bova šla v nebesa?« Svoj obupani klic je zaključila z glasnim in prestrašenim krikom: »Ne!«

Želel dobiti pozornost dekličine mame

Alexander je v svojem zahtevku želel govoriti z dekličino mamo in jo v posnetku nagovoril: »Če me poslušaš, Ashley, bi morala poklicati.« Medtem je policijski operater poskušal situacijo pomiriti z besedami: »Vem, da nisi želel, da bi bilo tako. Poskrbimo, da ne bomo naredili nečesa, česar ne moremo popraviti.«

Soočenje se je končalo tragično. Policija je bila primorana streljati in ubiti Charlesa Alexandera, medtem ko je Oaklynn to grozljivo dejanje videla. Deklica je bila nato varno vrnjena k družini.

Po dogodku je družinski prijatelj organiziral kampanjo na platformi GoFundMe za pomoč pri skrbi za Oaklynn, podpori njeni materi med odsotnostjo z dela ter kritju stroškov za dekličino psihološko pomoč in prihodnost. Do nedelje so dobrotniki zbrali že skoraj 8.000 dolarjev, da bi družini pomagali prebroditi to težko obdobje.