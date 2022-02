Sprostite svojo dušo in telo na Kvarnerju

Zima je čas regeneracije in sprostitve in naše telo po praznikih ter pred začetkom toplih dni potrebuje sprostitev, oddih in pozornost. V kombinaciji s svežim zrakom in čudovito pokrajino se Kvarner ponaša z vsem, kar lahko vašemu telesu in umu pomaga, da se sprosti in pripravi na prihajajočo pomlad. Ne glede na to, ali vas obkrožajo palme in morje ali gozd in planine, vas na Kvarnerju čaka prava oaza velnesa in zdravja, kjer bo vsak našel nekaj zase. S sredozemskim podnebjem, več kot 200 sončnimi dnevi na leto in zdravilnimi zelišči ima Kvarner vse odlike zdravega okolja.

Ko gre za zdravstveni turizem, je Kvarner znan tako po vrhunskih tretmajih kot po edinstvenih terapevtskih storitvah, katerih začetki segajo daleč v preteklost.

Na Kvarnerju je danes na voljo širok razpon zdravstveno-preventivnih postopkov: od sprehodov po dišečih gozdnih poteh in kopanja v morju do sodobnih velneških metod, na otokih, kot so Krk, Cres in Rab, pa boste lahko doživeli celo kvarnerski učinek (Kvarner Effekt) ali povedano enostavneje: kvarnersko aromaterapijo na prostem, pri kateri burja, suh in hladen veter, ki piha iz severovzhodne smeri in prinaša hladno in bolj sveže vreme, sproža valove, ki udarjajo ob obalo, medtem ko po zraku letijo najdrobnejši delci morske soli, oligoelementov in mineralov. Tukaj lahko preizkusite raznolike tretmaje, kot je priljubljena talasoterapija, na voljo pa so vam tudi kakovostne nastanitvene zmogljivosti v sobah in apartmajih tik ob morju. Da bi bil talasoterapevtski učinek popoln, se priporočajo uporaba terapevtskega bazena z morsko vodo, ogrevano na 32 °C, in inhalacije z morsko vodo in eteričnimi olji, ki so nepogrešljive za zdravje dihalnih poti.

FOTO: TZ Kvarner

Kvarner je začel svojo bogato turistično zgodovino graditi in jo nadaljeval prav s pomočjo centrov dobrega počutja in zdravstvenih zdravilišč. Že davnega leta 1889 je bila Opatija razglašena za klimatsko zdravilišče in lahko bi celo rekli, da se je prav takrat začel tudi razvoj turizma na Jadranu, saj so se zaradi velikega navala prvih gostov, željnih sprostitve, razvili hoteli in kvarnerska riviera, kakršno poznamo danes. Poleg Opatije sta znani zdravilišči konec 19. stoletja odprla tudi Lošinj in Crikvenica, od katerih vsako s svojimi specifičnimi storitvami še danes zaokroža bogato velneško ponudbo na Kvarnerju.

Takoj ko omenimo Opatijo, zagotovo pomislite na Lungomare in sprehode, na katerih edinstvena kombinacija morskega zraka in čudovitih prizorov deluje meditativno. Ta biser Kvarnerja se je nekaj časa imenoval »zimski Dunaj«, ker je glavna sezona nastopila prav pozimi in je največ gostov prihajalo iz omenjene metropole.

FOTO: TZ Kvarner

Lošinj je bil že po odredbi ministrstva za zdravje avstro-ogrske monarhije razglašen za klimatsko zdravilišče, danes pa je popoln kraj za doseganje ravnotežja duha in telesa.

Milo podnebje, več kot 1018 rastlinskih vrst (od tega je kar 239 zdravilnih zelišč), več kot 250 km urejenih sprehajalnih poti, morje visoke kakovosti, prvovrstni zrak in več kot 260 sončnih dni na leto je samo nekaj prednosti tega otoka. Lošinj je danes znan kot aromaterapevtsko središče, ki vas spodbuja, da zadihate s polnimi pljuči, in sodobna destinacija vitalnosti, zdravja, velnesa in dobrega počutja.

FOTO: TZ Kvarner

Poleg Lošinja vas znano zdravilišče in številni centri dobrega počutja čakajo tudi v Crikvenici. Ta mali kraj blizu Reke skriva številne objekte, ki ponujajo storitve celovite sprostitve ter regeneracije duha in telesa.

Organiziran turistični razvoj v Crikvenici se je začel z gradnjo javnega kopališča ter prvega hotela s hidroterapijo. Poleg strokovnih in vseobsežnih programov fizioterapije in rehabilitacije dihalnih poti lahko gostje številnih objektov v Crikvenici uporabljajo talasoterapevtske tretmaje ter bogat izbor masaž, lepotnih tretmajev in preventivnih programov.

FOTO: TZ Kvarner

Na Reki, v mestu, ki teče, bodo vaše skrbi izginile, kot da jih je odnesla voda. Prebudite svoje čute in se prepustite izjemnim velneškim užitkom v vrhunskih hotelih. Obisk velneških oaz, ki jih ponuja Reka, bo vse vaše čute popeljal na popotovanje, po katerem se boste počutili osveženo in prenovljeno.

Sprostite se, razstrupite in pomladite v hidrotermalnem območju ter finskih, rimskih in himalajskih parnih sobah, sobah za sprostitev, toplih in hladnih bazenih, ledeni fontani in pod prhami. Doživite trenutke čiste blaženosti – na Reki.

FOTO: TZ Kvarner

Medtem ko je obalno območje svojo prihodnost gradilo predvsem na zdravljenju z morjem v najširšem pomenu, so se drugačne oblike zdravstvenega turizma razvijale v zelenem hribovitem zaledju, v Gorskem kotarju, kamor so po zdravstvenih navodilih odhajali predvsem zaradi »spremembe zraka«.

Ta čudovita naravna oaza je na meji med gorskim in sredozemskim podnebjem, za območje pa je značilna zimska svežina zraka, ki ob primerni aktivnosti v naravi ugodno vpliva na odpornost in metabolizem.

Gorski kotar je planinsko območje ohranjene narave, ki se mu je težko upreti, samo okrog 20 minut vožnje oddaljeno od morja. Pravljični iglasti gozdovi, obdani z mogočnimi skalami, so od nekdaj prostor, kjer se je svež gorski zrak izkoriščal v rehabilitacijske in preventivne namene.

FOTO: TZ Kvarner

Kvarner je destinacija, ki vam bo prinesla mir in zagotovila tretmaje, ki si jih zaslužite. S svojo pestro ponudbo velneških in rehabilitacijskih centrov resnično postaja nepogrešljiva destinacija za vse željne oddiha in regeneracije. Po obisku katerega od centrov, ustvarjenih za izboljšanje zdravja, se boste zagotovo počutili bolj zdravi, mlajši, lepši in mirnejši.







Naročnik oglasne vsebine je TZ Kvarner