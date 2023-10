Spopad med Izraelom in Gazo: Biden je poklical Netanjahuja in Abasa

Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto po telefonu govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, je sporočila Bela hiša. Potrdil je podporo prizadevanjem za zaščito civilistov ter ju seznanil s prizadevanji ZDA za dostavo humanitarne pomoči v Gazo.

»Predsednik Biden je s premierjem Netanjahujem razpravljal o usklajevanju ZDA z Združenimi narodi, Egiptom, Jordanijo, Izraelom in drugimi v regiji, da bi nedolžnim civilistom zagotovili dostop do vode, hrane in zdravstvene oskrbe,« je sporočila Bela hiša.

Biden je ponovno izrazil neomajno podporo ZDA Izraelu in posvaril vse, ki bi skušali razširiti spopad med Izraelom in Hamasom.

Ameriški predsednik je izraelskemu premierju ponovno potrdil podporo vsem prizadevanjem za zaščito civilistov, hkrati pa je izrazil potrebo, da vse države po svetu nedvoumno obsodijo Hamas kot teroristično organizacijo, ki ne zastopa palestinskih teženj.

V pogovoru z Abasom je obsodil Hamasov napad na Izrael in poudaril, da Hamas ne zastopa Palestincev. Abas je Bidna seznanil s svojim delovanjem v regiji in prizadevanji za dostavo humanitarne pomoči Palestincem, še posebej v Gazi. Biden mu je pri tem zagotovil polno podporo ZDA, je sporočila Bela hiša.

Biden je Abasa tudi seznanil z ameriškimi prizadevanji za omejitev spopada, voditelja pa sta govorila o potrebi po ohranitvi stabilnosti na Zahodnem bregu in v širši regiji, so sporočili v Washingtonu.