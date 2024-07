Spletni zvezdnik je pri 35 letih videti kot najstnik

Pravi, da pozna odgovor na vprašanje, ki dandanes tare številne posameznike srednjih let: kako ustaviti staranje. Spletni zvezdnik Brandon Myles May je pri 35 letih videti kot najstnik, zasluga za to pa gre, pravi, zdravemu in uravnoteženemu življenjskemu slogu.

Tako razliko med videzom in starostjo sicer običajno povzroči redka hormonska bolezen, vendar zvezdnik tiktoka ne omenja, da bi bilo z njegovimi hormoni kaj narobe. Svoj mladostni videz pripisuje režimu proti staranju, ki se ga že leta drži. Ta med drugim vključuje uravnoteženo prehranjevanje, minimalno izpostavljanje sončnim žarkom in najmanj osmim uram spanja na dan.

»Ko grem na letališče, me varnostniki sprašujejo, koliko sem star, vedno to potem dvakrat preverijo,« pripoveduje Brandon na enem od svojih videoposnetkov. Kot pravi, večina ljudi meni, da je star nekje med 15 in 19 leti. »Nobene operacije nisem imel. Kar počnem, je preprosto, a učinkovito,« razlaga.

Brandon pravi, da je bil vedno zelo pozoren do potreb svojega telesa. Pri petnajstih se je začel izogibati sončnim žarkom in se začel prehranjevati z rastlinsko hrano ter piti zeleni čaj. Pri 19 letih je prenehal uživati sladkor, žita in ogljikove hidrate. Nikoli v življenju ni spil niti kapljice alkohola in nikoli ni kadil, saj se zaveda, kakšne posledice imajo takšne slabe navade na zdravje.

Ne telovadi pretirano

»Tudi telovadim ne preveč. Preveč vadbe pomeni za telo stres in telo postara. Ukvarjam se z zmerno rekreacijo, ki je nežna do telesa – sprehajam se, izvajam jogo in delam treninge za moč,« našteva.

Čeprav veliko ljudi meni, da je njegov življenjski slog čuden, se, kot pravi, splača. Brandona na spletu mnogi primerjajo z milijonarjem Bryanom Johnsonom, ki na leto porabi skoraj dva milijona evrov za eksperimentalne postopke proti staranju. Je na strogi dieti in uživa okoli 200 prehranskih dodatkov na dan. A čeprav je 46-letnik videti mlajše od svoje resnične starosti, v nasprotju z Brandonom ni podoben najstniku.

Brandona primerjajo z Bryanom Johnsonom, ki za mladostnost celo menja kri s svojim 18-letnim sinom.

In ker internet prenese vse, se sprašujemo, ali se je kateri od Johnsonovih sledilcev, ki nemara celo zvesto sledi zvezdnikovim receptom proti staranju, že vprašal, ali ni Johnson v resnici star 35 let le v videoposnetkih, v resnici pa je točno to, kar je videti na pogled – najstnik.