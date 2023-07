Šokirani boste, ko boste slišali, koliko ljudi je predlani zaužilo kokain

V San Franciscu, Los Angelesu in drugih večjih mestih po Ameriki se zadnje leto spopadajo s pravo epidemijo odvisnosti od trdih drog, tako je vedno več brezdomcev in nasilja. A uporaba mamil je, kot kaže, v porastu tudi drugod po svetu.

V poročilu, ki so ga pripravili pri Združenih narodih, lahko zasledimo skrb vzbujajoč podatek, da je kokain predlani vsaj enkrat zaužilo več kot 22 milijonov ljudi, kar je pet odstotkov več kot leto prej in kar tretjino več kot pred desetimi leti. Obenem se je število uporabnikov kokaina povečalo četrto leto zapored. Številke so še bolj alarmantne, ko upoštevamo ne le uživalcev kokaina, ampak vseh prepovedanih drog: teh je bilo leta 2021 namreč neverjetnih 296 milijonov, 23 odstotkov več kot pred desetletjem.

Kokain je ena najbolj priljubljenih drog v ZDA, Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji in Franciji.

Oddelek za mamila in kriminal pri Združenih narodih je ob tem posvaril, da nevarnosti ne predstavlja le vedno več odvisnikov, ampak tudi vedno večje povpraševanje, predvsem po kokainu, ki je ena najbolj priljubljenih drog v ZDA, Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji in Franciji, priljubljenost pa pridobiva tudi v Afriki, Aziji in jugovzhodni Evropi. Če proizvajalci in dobavitelji temu ne bodo mogli slediti, obstaja nevarnost, da bi se po svetu odprli novi trgi, ki jih ne bo mogoče nadzorovati, za zdaj ameriške oblasti namreč nekako še sledijo potem, po katerih beli prah prihaja v državo z južnih delov celine. Glavni proizvajalci in izvozniki kokaina sicer ostajajo Kolumbija, Peru in Bolivija, a nova žarišča so menda zasledili v zahodni in osrednji Evropi ter v Avstraliji.