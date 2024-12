Šokantni prizori iz Kalifornije: ogenj golta vse pred seboj (FOTO)

Kaliforniji narava ne prizanaša. Potem ko je njeno severno obalo prejšnji teden stresel močan potres in so ljudje v strahu pričakovali še cunami, ki jih na srečo sicer ni dosegel, je nekoliko južneje, v Malibuju, zdaj še zagorelo. Na tem obalnem predelu Los Angelesa stojijo vile mnogih znanih igralcev, glasbenikov in drugih pomembnežev, posnetki, ki prihajajo iz sicer idilične obmorske soseske, pa so naravnost pretresljivi.

Požar je prebivalce povsem presenetil, izbruhnil je v ponedeljek pozno ponoči po lokalnem času in se širil z bliskovito hitrostjo, zato so mnogi pobegnili zgolj s tistim, kar so takrat imeli na sebi, časa niso imeli niti, da bi poiskali dokumente in druge pomembne reči.

Uničil je že mnogo domov. FOTO: Ringo Chiu/Reuters

Zadnji trenutek rešila konje

»Zbudila sem se in tik nad hišo videla ogromne plamene, ki so se hitro približevali. Nihče se ni imel časa niti preobleči, samo skočili smo vsak v svoj avto in odpeljali stran, kolikor hitro se je dalo,« je grozljiv trenutek, ki ga ne bo kmalu pozabila, za CNN opisala Linda Michel, ki je, preden je sedla v avto ne glede na nevarnost stekla do bližnjega hleva ter iz njega izpustila konje, da bi tudi oni lahko pobegnili na varno. »Ne glede na nevarnost, ki je grozila, in hitrost, s katero se je bližal ogenj, jih nisem mogla kar pustiti zaprte. In še dobro, da jih nisem, hlev je namreč povsem pogorel,« je še dodala nesrečna Američanka, ki je v požaru izgubila vse.

Močan veter raznaša iskre. FOTO: Ringo Chiu/Reuters

Tisti, katerih domovanja so nekoliko bolj odmaknjena od žarišča, so se na pot odpravili nekaj ur pozneje, oblasti so namreč zaradi že tako skrb vzbujajočih razmer odredile evakuacijo. Niso pa odredbe upoštevali vsi. Monika Kozdrowiecka se je odločila, da bo ostala doma in z vsemi močmi branila svoje imetje. Skupaj z bratom sta se lotila nevarnega podviga – splezala sta na streho hiše ter z vodo škropila vsenaokoli, da bi tako ogenj odvrnila od hiše.

Širi se hitro

V Južni Kaliforniji je sicer že več tednov razglašena visoka stopnja požarne ogroženosti, v okolici Los Angelesa ter predelih južno od njega, ne pomnijo, kdaj so nazadnje videli dež, posledično je rastje suho, če k temu dodamo še veter, ki pozimi pogosto piha s Tihega oceana, pa dobimo recept za katastrofo velikih razsežnosti. Kot so sporočili lokalni gasilci, jim za zdaj ognja ni uspelo niti omejiti, kaj šele pogasiti. Delo jim onemogoča veter, ki je poskrbel, da se je ogenj z začetnih 400 hektarjev v zgolj 24 urah razširil na neverjetnih 1133 hektarjev.

O smrtnih žrtvah za zdaj še ne poročajo.

Boj z ognjem, ki ga razpihuje veter, izgubljajo. FOTO: Ringo Chiu/Reuters

Nekatere ceste so neprevozne. FOTO: Ringo Chiu/Reuters