Šokantna napoved Jeffa Bezosa: na Zemlji bo ostalo le omejeno število ljudi

Milijarder in raziskovalec vesolja Jeff Bezos je na letnem forumu Ignatius Forum v Washingtonu navdušeno delil svoje napovedi o tem, kakšna bo človeška civilizacija v prihodnosti. Pričakuje, da bomo v prihodnosti industrijo preselili v vesolje, medtem bo Zemlja spremenjena v naravni rezervat z omejenim dostopom, podobnim današnjim nacionalnim parkom. »Ta kraj je poseben, ne moremo ga uničiti,« je o našem planetu dejal ustanovitelj Amazona. »Milijoni ljudi se bodo sčasoma preselili z Zemlje v vesolje. In to je vizija našega podjetja Blue Origin – milijoni ljudi, ki delajo v vesolju, Čez stoletja se bo tudi večina ljudi rodila v vesolju. To bo njihov prvi dom. V kolonijah se bodo rodili, v teh kolonijah bodo živeli. Morda bodo obiskali Zemljo tako, kot bi danes obiskali narodni park Yellowstone,« je napovedal Bezos. Dejal je, da bodo kolonije »imele reke, gozdove in divje živali«, kar je njegov govor nedvomno pripeljalo s področja futurologije k optimistični znanstveni fantastiki.

Bezos se je kot za vir navdiha skliceval na fizika s Princetona, Gerarda O'Neilla, ki je leta 1976 predlagal koncept vesoljskih habitatov. Povedal je, da je vrsta širitve, ki jo je napovedal, neizogibna, če želimo, da človeštvo raste na trajnosten način. »Naša Zemlja lahko le do določene mere podpira, recimo, 10 milijard ljudi. Morali bi se zelo potruditi, da bi ugotovili, kako to narediti, ne da bi pri tem degradirali planet ... Sončni sistem lahko podpira na milijarde ljudi,« je še dodal.

Podjetnik sicer na vprašanje, kdo bo tisti, ki bo v prihodnosti odločal, kdo sploh še lahko živi na Zemlji, ni odgovoril. A če je zgodovinski precedens kakršen koli kazalnik, so lahko vključeni privilegiji, ki jih dajeta bogastvo in status.