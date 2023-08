Šok za milijarderje: če so imeli predolgo jahto, so morali obrniti

Trendovski otok Capri z Modro jamo. Ischia s termalnimi kopališči. Mikaven otok Procida, ki ni bil le po naključju kulisa hollywoodskih filmov. Ali pa slikovita in romantična Amalfijska obala. Vse te lepote okoli Neapeljskega zaliva ne mamijo le navadnih smrtnikov, temveč so tjakaj poletje za poletjem hodili tudi bogati in slavni ter uživali južnjaško la dolce vita s palub svojih več milijonov evrov vrednih megajaht. A multimilijonarji in milijarderji, ki so verjetno mislili, da si z denarjem lahko kupijo vse, so letošnje poletje do Neaplja le pripluli, nato pa lahko povešenih nosov že obrnili svoje razkošne jahte – če so bile daljše kot 75 metrov.

Zaradi novega predpisa je Neapelj izgubil precej bogatih gostov.

V neapeljskem pristanišču Mergellina so preteklih 20 let kraljevale velikanske jahte najbogatejših zemljanov. Zdaj je Neapelj čez noč ostal brez teh najpetičnejših gostov, saj so zaradi varnostnih razlogov oblasti odrekle gostoljubje megajahtam. »Za mesto, ki je polno kulture in tradicij, je to velikanska škoda. Čez noč smo zato izgubili goste, kot so Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Jeff Bezos in Jennifer Lopez,« se je oglasil Massimo Luise, ki v Mergellini upravlja luksuzne priveze. A je dodal, da bodo pravila spoštovali, četudi to pomeni finančni udarec za Neapelj.

Na svojih megaplovilih so bogataši radi odpluli tudi do bližnjega otoka Capri. FOTO: Demerzel21/Getty Images

Prvi, ki je moral letos obrniti svojo megajahto, je bil drugi najbogatejši človek na svetu Bernard Arnault, ki je tjakaj priplul na krovu 101 meter dolge morske lepotice. Ta se ponaša s šestimi palubami, kinom na prostem in bazenom s steklenim dnom. Zaradi novih predpisov se je počitnicam v Neapeljskem zalivu odpovedal tudi medijski tajkun Barry Diller. »Dobivam veliko pisem magnatov, češ da so globoko razočarani, ker se ne morejo več zasidrati v Neaplju,« je dejal vir in dodal, da je mesto s tem novim predpisom izgubilo goste, ki so mu prinašali blišč in denar.