Sodišče odločilo: zapiranje kavarn in restavracij nezakonito

Belgijsko sodišče je v petek razsodilo, da so vladni ukrepi, ki v času pandemije covida 19 predpisujejo zapiranje restavracij in kavarn, nezakoniti. Po presoji sodišča so bile omejitve, ki jih je predpisala notranja ministrica Annelies Verlinden, nezakonite, saj ni bila pooblaščena za odločanje o tem. Prav tako je bilo sodišče kritično do tega, da v razpravo ni bilo vključeno vrhovno upravno sodišče. Vlada ima zdaj 30 dni časa, da odpravi nezakonitost, sicer bo morala plačati 250.000 evrov globe.



Tožbo so vložili predstavniki gastronomskega združenja iz regije Valonija in okoli 50 belgijskih restavracij.

Pomanjkljiva pravna podlaga

Sodišče je sicer konec marca že ugotovilo pomanjkljivo pravno podlago za omejitve, povezane z zajezitvijo širjenja koronavirusa, saj so bile odločitve sprejete le z ministrskim odlokom. Vlada se je na to sodbo pritožila, sodišče pa naj bi odločitev razglasilo 18. maja.



Vlada medtem že pripravlja predlog zakona o pandemiji, o katerem trenutno razpravlja tamkajšnji parlament in ki bi lahko vendarle zagotovil pravno podlago za zapiranje restavracij.

