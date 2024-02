Sobotno norenje bi se lahko tragično končalo: pijan ukradel avtobus, nato pa ... (VIDEO)

Iz Hrvaške poročajo o sila nenavadnem incidentu, ki se je pripetil ponoči.

Moški (52) je v noči na soboto s parkirišča v občini Pokupsko pri Veliki Gorici pijan ukradel avtobus, navajajo hrvaški mediji. Policija poroča, da je avtobus znamke Setra zagrebških registracij last trgovskega podjetja, 52-letnik z 2,15 promila alkohola v organizmu pa je z njim kmalu zapeljal s ceste v kanal.

»Moškega so morali iz avtobusa v kanalu izvleči gasilci. »Potem ko je 'šofer' ukradel avtobus in zbežal s ceste, smo bili poklicani, da vstopimo v avtobus in rešimo voznika, nato pa smo ga predali reševalcem NMP. Oseba je bila na srečo le lažje poškodovana in nastala je le materialna škoda.Če 'pij, ne vozi' v tem primeru ni dovolj,« so sporočili gasilci iz Velike Gorice. Policisti so pijanega 52-letnika nato odpeljali v uradne prostore na kriminalistično preiskavo, so kasneje sporočili policisti.