So smrti posledica lahkomiselnosti? Režiser nesrečo Titana primerjal z nesrečo Titanika

Kmalu po tem, ko se je s podmornico Titan izgubil stik, je ameriška mornarica na območju zaznala zvok implozije, je v četrtek razkril njen predstavnik. Obalna straža je javila, da bo nadaljevala preiskavo vzrokov nesreče, v kateri je umrlo vseh pet potnikov. Vrstili so se izrazi sožalja zaradi tragedije, ki jo je več dni spremljal ves svet.

Mornarica je implozijo zaznala že v nedeljo kmalu po splovitvi Titana, podvodni zvoki, ki jih je slišala v torek in sredo, pa niso bili povezani s podmornico. Mornarica je informacije o imploziji posredovala obalni straži, da je nadaljevala iskanje, saj mornarica ni bila prepričana, da so podatki dokončni.

Zadnje upanje je ugasnilo v četrtek, ko naj bi 96-urna zaloga kisika v podmornici po nedeljski splavitvi pošla, obalna straža pa je sporočila, da so v severnoatlantskih vodah 488 metrov od Titanika našli razbitine. Kontraadmiral John Mauger je dejal, da je prišlo do katastrofalne izgube pritiska in posledično implozije plovila.

Podjetje OceanGate, ki je upravljalo podmornico, je sporočilo, da je vseh pet ljudi na plovilu, vključno z izvršnim direktorjem in pilotom Stocktonom Rushem, žal izgubljenih. Na krovu so bili še dva člana ugledne pakistanske družine, Šahzada Davud in njegov sin Suleman, britanski pustolovec Hamish Harding in strokovnjak za Titanik Paul-Henri Nargeolet.

Zelo podobna tragedija, pri kateri opozorila prav tako niso bila upoštevana, se je zgodila na istem mestu.

Režiser James Cameron, ki je leta 1997 režiral filmsko uspešnico Titanik in se je sam 33-krat potopil k razbitinam ladje, je v četrtek nesrečo Titana primerjal z nesrečo Titanika. »Preseneča me podobnost z nesrečo Titanika, pri kateri je bil kapitan večkrat opozorjen na led pred ladjo, a je kljub temu s polno hitrostjo zapeljal v ledeno goro, zaradi česar je umrlo veliko ljudi,« je povedal za televizijo ABC. »Zelo podobna tragedija, pri kateri opozorila prav tako niso bila upoštevana, se je zgodila na istem mestu in ob vsem potapljanju, ki se dogaja po vsem svetu, se mi to zdi preprosto presenetljivo,« je dejal.

Režiser, ki je režiral uspešnico Titanik, je nesrečo Titana primerjal z nesrečo Titanika. FOTO: Twitter

Cameron je izkušen raziskovalec morskih globin, ki se je leta 2012 potopil v Marijanski jarek. Dejal je, da je bilo veliko ljudi v skupnosti zelo zaskrbljenih glede primernosti Titana za takšno pot.