Snujejo prvo zasebno podmornico z impresivnimi lastnostmi

Število milijonarjev in milijarderjev iz leta v leto narašča, kar pomeni nove priložnosti za ponudnike luksuznih nepremičnin, vozil, plovil, letal in drugih dobrin. Med njimi je podjetje Magaloo, ki izdeluje podmornice, zdaj pa so razkrili načrte za prvo »potopljivo« jahto oziroma jahto, ki je obenem podmornica. V dolžino bo merila neverjetnih 282 metrov, kar je skoraj sto metrov več od trenutno največje podmornice na svetu, ki so jo izdelali v Sovjetski zvezi v času hladne vojne, pozneje pa je bila v lasti ruske vojske.

Hitrejša od drugih

Nova podmornica bo tudi veliko hitrejša od vseh, ki trenutno plujejo po svetovnih morjih, saj bo lahko pod vodo dosegla hitrost do 40 vozlov. Potopila se bo do neverjetnih 460 metrov globoko in tam ostala več tednov ter tako preživela denimo huda neurja in visoke valove na površini. Ker bo plovilo namenjeno civilni uporabi, na njem seveda ne bo orožja, jo bodo pa proizvajalci opremili z vsem, kar bi človeku lahko padlo na pamet.

Na palubi bo prostor za pristanek helikopterja, seveda ne bo smel manjkati bazen, potniki pa bodo lahko uživali še v kinodvorani, knjižnici ter lastni vinski kleti. Plovilo bo opremljeno z vodnimi skuterji, s katerimi bodo lahko potniki hitro dosegli obalo ali se zgolj zabavali, pa manjšimi podmornicami, v katerih bo prostora za šest ljudi, z njimi pa si bodo lahko ogledovali podvodni svet.

To bo seveda možno početi tudi v glavni podmornici, saj bo v njej več sob s steklenim dnom in stenami. Temu primerna bo tudi cena, ki se bo gibala od dveh milijard evrov navzgor, odvisno od dodatne in notranje opreme ter posebnih želja naročnika.

»Gre za najbolj luksuzno stvar, ki jo lahko posameznik ima, in najdražjo. Menim, da povpraševanje bo, saj ljudje radi izstopajo in najbolj izstopaš kot lastnik edine zasebne podmornice na svetu,« je prepričan Christian Gumpold, ustanovitelj in direktor za zdaj edinega podjetja, ki ponuja tako velike in luksuzne podmornice oziroma potopljive jahte, kot so jih poimenovali sami.