Snežna bomba v prestolnici, temperature ponekod do 50 stopinj pod ničlo (FOTO)

Rusko prestolnico je v nedeljo zajelo močno sneženje, ki je ohromilo cestni in letalski promet, z letališč poročajo o številnih zamudah. Ponekod v Moskvi so izmerili več kot 40 centimetrov debelo plast snega, kar je absolutni dnevni rekord.

V Moskvi se bodo temperature po napovedih ta teden spustile do 18 stopinj Celzija pod ničlo.

40 centimetrov debela plast snega po navedbah meteorologov predstavlja absolutni dnevni rekord od začetka meritev leta 1878. Prejšnji rekord je iz leta 1952, ko so izmerili 30 centimetrov snega, poročajo ruski mediji.

V 24 urah je v Moskvi zapadlo kakih 25 do 30 odstotkov mesečnih snežnih padavin. Tolike količine snega so sicer značilne za februar.

Ohromljen cesti promet, zamude na letališčih

Močno sneženje, ki se je nadaljevalo tudi ponoči, je povzročalo težave voznikom in zamude na treh največjih moskovskih letališčih. Več kot 50 letov je imelo zamude, več letov pa so tudi odpovedali.

FOTO: Maxim Shemetov Reuters

V snegu je v tem času obtičalo skoraj 200 tovornjakov, so sporočile pristojne moskovske oblasti.Po besedah moskovskega podžupana Pjotra Birjukova je pri čiščenju snega sodelovalo kakih 135.000 ljudi ob pomoči 18.000 kosov opreme.

Sibirija v primežu mraza

V republiki Jakutiji v severovzhodnem delu Sibirije so se temperature po podatkih meteoroloških postaj spustile pod minus 50 stopinj Celzija. V glavnem mestu Jakutsk, ki leži približno 500 kilometrov vzhodno od Moskve, so namerili od minus 44 do minus 48 stopinj Celzija.