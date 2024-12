Snežna apokalipsa na Balkanu: 3 metre in pol snega, ljudje v paniki, tudi prve smrtne žrtve (FOTO in VIDEO)

Bosno in Hercegovino je v minulih dneh zajel pravi snežni vihar. Tako so občinah Teočak, Srebrenik, Gradačac in Gračanica v Bosni in Hercegovini sozaradi obilnega sneženja razglasili stanje naravne nesreče. Nekateri deli občin so ostali brez elektrike zaradi okvar na daljnovodih.

V kraju Kneževo je zapadlo 108 cm snega, v vasi Koričani celo 3 metre in pol.

Župan Kneževega Goran Borojević je za RTRS povedal, da je stanje v tej občini sicer nekoliko boljše kot v preteklih dneh, a še vedno daleč od normalnega.

»Imamo vodo, center mesta pa elektriko. Vasi je še nimajo, danes bomo poskušali popraviti okvare, da bodo vasi lahko dobile elektriko. Težko je priti do lokacij napak, a nam nekako uspeva,« je dejal.

» Nekateri državljani so zaradi situacije v paniki,« je še dejal Borojević.

3 metre in pol snega, tudi smrtne žrtve

Neurje.net ob tem poroča o neverjetni količini snega v vasi Koričani, ki leži v osrednjem delu Bosne in Hercegovine Snežna odeja je ponekod zaradi zametov tam dosegla tudi do 3 metre in pol.

Ob tem poročajo tudi o tragediji, saj so v naselju Teočak zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrle tri osebe, navaja Avaz. Umrla je družina, ki je med prekinitvijo električne energije uporabljala agregat, nato pa je prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.