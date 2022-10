Slovo od Rusije

Japonski avtomobilski proizvajalec Nissan bo svojo enoto v Rusiji z vsem njenim premoženjem, vključno s tovarno in raziskovalnim centrom v Sankt Peterburgu ter prodajnim centrom v Moskvi, prodal ruski vladi, je sporočilo rusko ministrstvo za industrijo in trgovino. Nissan je prodajo potrdil v sporočilu za javnost na spletni strani in navedel, da se umika z ruskega trga, potem ko je že marca ustavil vse aktivnosti v tej državi. Do tega je prišlo, potem ko je Rusija sprožila vojaški napad na Ukrajino.

Vsi Nissanovi zaposleni – teh je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP okoli 2000 – bodo imeli po izvedbi posla še 12 mesecev zagotovljeno službo. Prodajni dogovor naj bi bil formaliziran v prihodnjih tednih, po prejemu regulatornih dovoljenj. V japonski družbi so še zapisali, da pogoji prodaje Nissanu dajejo možnost, da enoto in njene operacije v prihodnjih šestih letih odkupi nazaj.

Izstop z ruskega trga bo Nissan v letošnjem poslovnem letu stal okoli 100 milijard jenov (707 milijonov evrov). Več podrobnosti o poslu bo znanih novembra. »V imenu Nissana se zahvaljujem našim ruskim sodelavcem za njihov dolgoletni prispevek k poslovanju. Čeprav ne moremo več delovati na tem trgu, smo našli najboljšo možno rešitev, ki podpira naše ljudi,« je zapisal prvi mož Nissana Makoto Učida.