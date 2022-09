Slavni odvetnik spregovoril o tem, kdo stoji za likvidacijo razvpitega Arkana

V srbskih medijih odmeva intervju s slavnim odvetnikom Tomom Philom, prijateljem pokojnega Željka Ražnatovića Arkana. Med drugim je odgovoril tudi na vprašanje, ali po njegovem mnenju za zloglasnim umorom stoji država.

Odvetnik je razkril tudi, da je Arkan že pred smrtjo čutil, da se ga želijo nekateri ljudje znebiti. »Tukaj, kjer sedite, je sedel Arkan. Prosil me je, naj zaprem okno, da ga ne bi kdo likvidiral,« je po poročanju Kurirja dejal novinarju.

Mu je država obrnila hrbet?

O Arkanu se je pred njegovo smrtjo in tudi po njej govorilo ter pisalo vse mogoče – od tega, da je bil velik domoljub, do tega, da je bil zločinec. »Vse je počel domoljubno, a njegove povezave z Jovico Stanišićem in DB (služba državne varnosti, op. p.) se nikoli niso pretrgale. DB mu je dajal denar. Tam je imel svojo vojsko,« pripoveduje. Arkan naj bi se preveč vmešaval tam, kjer se ne bi smel, bratil pa naj bi se tudi z bankami – vse, da bi prišel do denarja. »Treba je bilo podpirati to vojsko,« je še pripomnil.

Na vprašanje novinarja, ali mu je na koncu država obrnila hrbet in je bil zato ubit, je odvetnik odgovoril: »Ne. Ubili so ga tisti, ki ga niso hoteli več prenašati.«

V soboto, 15. januarja 2000, so ob 17.05 v preddverju elitnega hotela Interkontinental v Beogradu odjeknili streli. Tarča je bil razvpiti 48-letni Arkan, ki je v hotelu sedel z dvema prijateljema. Morilec, 23-letni Dobrosav Gavrić, se mu je približal od zadaj in mu v glavo izstrelil tri krogle. Ena ga je zadela v levo oko. Padel je v komo, njegov telesni stražar Zvonko Mateović ga je še spravil v avto in odhitel proti bolnišnici, a je umrl na poti.