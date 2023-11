Na urgenco zaradi gripe, domov prišla brez nog in rok

Gripa je vse prej kot nedolžna bolezen. Kristine Fox, mama dveh otrok, je za gripo zbolela leta 2020, ko je imela 38 let. Zdravniki so ji predpisali zdravilo tamiflu in jo poslali v domačo oskrbo, a naslednji dan se je njeno stanje dramatično poslabšalo.

»Najboljša prijateljica mi je poslala sporočilo in me vprašala, kako se počutim. Odgovorila sem ji, da se ne počutim dobro in da imam občutek, da umiram. To je bilo zadnje sporočilo, ki ga je prejela od mene,« je za revijo People dejala Foxova. Čez dva dni me je obiskala prijateljica, ki je medicinska sestra. Preverila je moje vitalne funkcije in me takoj poslala v bolnišnico.

Kaj se je dogajalo za tem, se Foxova ne spomni dobro, saj je njeno telo padlo v septični šok. Zdravniki so jo dali v umetno komo, saj niso bili prepričani, kaj se dogaja. Da ima sepso, so ugotovili naslednji dan.

A se je njeno stanje, tudi zaradi vazopresorjev – zdravil, ki jih uporabljajo za zdravljenje sepse, zelo poslabšalo. Zdravila namreč povzročajo zvišanje krvnega tlaka in vazospazem, ki lahko privede do tega, da deli telesa niso oskrbovani s krvjo. Sprva so mislili, da bo ostala brez prstov na nogah ali rokah, a bilo je mnogo huje. Amputirati so ji nogi pod koleni, kasneje pa še roki pod komolci.

Nič ne bo spremenilo njenega stanja

»39. rojstni dan sem dočakala v umetni komi. Celotna izkušnja je bila nerealna. Na urgenco sem odšla zaradi gripe, prebudila pa sem se sredi globalne pandemije, brez rok in nog,« je dejala. Spominja se, da ko se je prebudila, ni vedela, kaj se dogaja. Pred seboj je imela zdravnike in medicinske sestre, ki so nosili maske, a ni vedela, zakaj. S časom se je privadila na novo realnost.

»Nič ne bo spremenilo tega. Nikoli ne bom dobila nazaj rok in nog. Ostaja vprašanje boja ali bega in ugotovila sem, da se je moje življenje za vedno spremenilo,« je dejala. Ko se je vrnila domov, sprava ni želela, da bi ju njena otroka videla. Ni hotela, da vidita njene rane.

Foxova je imela več tednov fizioterapij in se kljub kruti novi realnosti ni predala. Zdaj je zaposlena kot administratorka. »Imam študente, ki me gledajo, prijatelje otrok, nečake, nečakinje ... Mnoge mlade oči me spremljajo. Način, na katerega se spopadam s tem, bo določil, kako bodo tudi oni razmišljali o tem,« je dejala Foxova.