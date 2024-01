Skrivnostne smrti v Putinovi Rusiji: tragedije ali politične likvidacije?

V zadnjem mesecu so v Rusiji našli mrtve tri novinarje. Zoyo Konovalovo (48) so prejšnji petek našli mrtvo v njenem stanovanju v Krasnodarju. Bila je ruska voditeljica in odgovorna urednica državne televizije in radia, enega od nacionalnih televizijskih kanalov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Policija je takoj sprožila preiskavo, za zdaj pa domnevajo, da je vzrok smrti zastrupitev.

Poleg novinarke so našli tudi truplo njenega nekdanjega moža (52). Njune smrti so zadnje v nizu skrivnostnih smrti novinarjev od začetka ruskega napada na Ukrajino.

Drugega ruskega novinarja, Aleksandra Rybina, so našli mrtvega v ponedeljek zjutraj v Rostovu, mestu blizu rusko-ukrajinske meje. Vzrok njegove smrti še ni znan.

Poleg teh dveh novinarjev so konec lanskega leta našli mrtvo še eno novinarko. Gre za novinarko Ano Carevo (35), ki je bila namestnica odgovornega urednika Komsomolskaya Pravda. Vzrok njene smrti naj bi bila pljučnica in vročina.